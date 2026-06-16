إعلان إيران عن طرح ملف النووي وإنهاء الحرب في لبنان في إطار المفاوضات النهائية

وزير الخارجية الإيراني يوضح أن المفاوضات الأخيرة ستشمل ملف البرنامج النووي وإلغاء العقوبات، مع تأكيد أن إنهاء الحرب في لبنان شرط أساسي لإنهاء الصراع مع إيران، في ظل دعوات دولية لزيارة واشنطن وتعزيز التعاون الإقليمي.

أعلن وزير الخارجية ال إيران ي عباس عراقجي أن مرحلة المفاوضات الأخيرة ستشمل طرح ملف البرنامج النووي وإلغاء العقوبات على إيران ، مؤكدًا أن إعلان انتهاء الحرب كان أبرز ما تحقق في المرحلة الأولى من الاتفاقية وتم إعلانه صباح يوم الاثنين.

وأوضح العراقجي أن المذكرة التي تم توقيعها بين الطرفين ستدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن مسألة إنهاء القتال في لبنان تُعد شرطًا أساسيًا لختام الصراع مع إيران. وفي سياق ذلك، شدد الوزير على أن أي هجوم عسكري من قبل الكيان الصهيوني على لبنان أو استمرار الاحتلال سيُعد انتهاكًا واضحًا للمذكرة، ما سيؤدي إلى إلغاء التفاهم وإعادة تصعيد الصراع.

وأضاف أن الإعلان عن نهاية الحرب جاء فورًا ونهائيًا على جميع الجبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية، وهو ما يعتبره الطرف الإيراني خطوة حاسمة في مسار العلاقات الإقليمية. من جانب آخر، دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رئيس حكومة العراق إلى زيارة واشنطن في منتصف شهر يوليو المقبل، في محاولة لتعزيز التعاون الثنائي وتنسيق الجهود الإقليمية.

وفي الوقت نفسه، استقبل الرئيس الفرنسي نظيره الأوكراني قبل بدء اجتماعات قمة مجموعة السبعة، في خطوة تهدف إلى مناقشة السبل الممكنة لتسريع عملية السلام في أوكرانيا وتعزيز الدعم الدولي لأوكرانيا. كما عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة تطورات أزمة اليمن والملف المتعلق بموظفي الأمم المتحدة المحتجزين، مؤكداً ضرورة إيجاد حلول فورية لضمان سلامة العاملين في المناطق المتحركة.

وفي ساحة الأخبار الاقتصادية، سجلت عملة البيتكوين ارتفاعًا قرب 66 ألف دولار، حيث ينتظر المتداولون أي إشارة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن توقعات أسعار الفائدة. وفي الوقت ذاته، وافق الاتحاد الأوروبي على فتح أول فصول مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا، وهو ما يمثل خطوة تاريخية نحو توسيع نطاق التكامل الأوروبي.

كما أطلقت منظمة اليونيسف تقريرًا يكشف أن ما يقرب من نصف أطفال العالم يتعرضون لثلاثة أنواع على الأقل من المخاطر المناخية، مسلطةً الضوء على الحاجة الملحة لمبادرات حماية البيئة وتخفيف آثار التغير المناخي. كذلك، أعلنت شبكة "بريكس" أن كازاخستان تسعى لتعزيز قطاع السياحة عبر تحسين جودة الخدمات، في إطار سعي الدول الأعضاء إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز التعاون الاقتصادي. وفي تطور عسكري آخر، نفذت القوات الروسية عمليات تطهير في مدينة كونستانتينوفكا، حيث تم استعادة محطات التحكم من قبل الجيش الأوكراني.

وأخيرًا، زار الإمبراطور الياباني ناروهيتو قصر هيت لو في هولندا، في زيارة رفيعة المستوى تعزز العلاقات الثقافية بين البلدين





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