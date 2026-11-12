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Economy

إعلان شركة فيليب موريس مصر عن زيادات جديدة في أسعار السجائر والتبغ المسخن

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إعلان شركة فيليب موريس مصر عن زيادات جديدة في أسعار السجائر والتبغ المسخن
فيليب موريس مصر · أسعار السجائر · ميريت
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فيليب موريس مصر تعلن عن تعديلات سعرية جديدة لعلامات ميريت ومارلبورو تبدأ من 5 نوفمبر 2023، مع تفاصيل الزيادات وطرق التحقق من الأسعار الرسمية.

أعلنت شركة فيليب موريس مصر رسميًا عن تطبيق قائمة أسعار جديدة لمجموعة واسعة من منتجات التبغ المسخن والسجائر، بدءًا من تاريخ 5 نوفمبر الحالي. ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الأسواق المصرية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين والمستهلكين لتتبع تحركات الأسعار الرسمية وتجنب أي مغالاة في المحلات التجارية.

تفاصيل الزيادات السعرية للعلامات الأجنبية

تشمل القائمة المعلنة زيادات ملموسة على علامات تجارية أجنبية بارزة مثل ميريت ومارلبورو وإل آند إم، بينما ظلت أسعار عدد من المنتجات الأخرى دون تغيير. وتؤكد البيانات المتاحة أن هذه التعديلات تهدف إلى ضبط السوق وتتماشى مع التكاليف التشغيلية الجديدة، مما يؤثر مباشرة على فاتورة الشراء الشهرية للأسر المصرية.

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الكشف عن التفاصيل المالية يظهر زيادة قدرها 10 جنيهات مصريّة في عبوة سجائر ميريت، بينما سجلت عبوة مارلبورو زيادة بمقدار 7 جنيهات. أما بالنسبة لعلامة إل آند إم، فقد شملها تعديل سعرى بقيمة 6 جنيهات لكل عبوة، وهو ما يرفع إجمالي الإنفاق الشهري على هذه المنتجات بناءً على معدلات الاستهلاك اليومية المعتادة لدى المستخدمين.

آلية التحقق من الأسعار الرسمية

لتسهيل عملية الشراء وضمان حقوق المستهلك، أتاحت شركة فيليب موريس مصر أداة رقمية للتحقق من السعر الرسمي. يعتمد النظام على مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) الموجود على العبوات، مما يسمح للعميل بمقارنة السعر المعلن مسبقًا بالسعر المطلوب عند الدفع.

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وتنصح الشركة صراحةً المستهلكين بعدم دفع مبالغ إضافية دون مبرر قانوني، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة على العبوات. هذا الإجراء يأتي كخطوة وقائية لحماية المتسوقين من أي مخالفات تسعير في محلات التجزئة أو الأكشاك التي قد تبيع المنتجات بأسعار أعلى من التعرفة المعتمدة.

الآثار الصحية والتحذيرات الطبية

إضافة إلى الجوانب الاقتصادية، تذكر الشركة بشكل دوري بالمخاطر الصحية المرتبطة باستخدام منتجاتها. تحتوي السجائر ومنتجات التبغ المسخن على النيكوتين، وهو مادة تسبب الإدمان وتترافق مع مخاطر صحية خطيرة طويلة المدى. لذلك، تحذر الجهات المعنية من الاستهانة بهذه الآثار وتدعو إلى الوعي الكامل بمضار التبغ.

يظل التفاعل مع هذه القرارات السعرية محوريًا للمستهلكين المصريين، خاصة مع تزايد الاعتماد على المنتجات الأجنبية في قطاع التبغ. ومتابعة الأسعار عبر القنوات الرسمية تظل الخيار الأفضل لضمان الشفافية وتجنب الاستغلال التجاري في الأسواق المحلية.

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