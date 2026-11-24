الجهاز الفني يعلن عن القائمة النهائية لمنتخبي مصر للرجال في مونديال كرة السلة للكراسي المتحركة 3×3، بمشاركة 27 منتخباً في القاهرة خلال نوفمبر 2024.

أعلن الجهاز الفني لمنتخبي مصر للرجال القائمة النهائية للاعبين المشاركين في منافسات النسخة الثانية من كأس العالم ل كرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري، بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويشارك في البطولة 27 منتخباً في منافسات الرجال والسيدات، حيث يستقر الجهاز الفني بقيادة أيمن غنيم على اختيار 8 لاعبين، تم توزيعهم على فريقين، بواقع 4 لاعبين في كل فريق، لخوض منافسات البطولة التي تشهد مشاركة 18 منتخباً في منافسات الرجال، موزعة على أربع مجموعات.

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تفاصيل قائمة الفريقين الأول والثاني

تشمل قائمة الفريق الأول كل من مجدي طلعت وأشرف أبو زيد وأشرف زغلول ورمحمد فرج، بينما تضم قائمة الفريق الثاني كل من ربيع حسني وتوبة مجدي وأحمد عصام وأحمد عامر بيبو، ويبدأ الفريقان مشوارهما التنافسي فور انطلاق فعاليات البطولة.

وقاد أيمن غنيم القيادة الفنية لمنتخبي الرجال، وعاونه سامي السبعاوي، فيما تولّى مدحت أبو زيد تدريب منتخب السيدات، وعاونه أحمد فاروق، ليكون هذا التكوين الفني هو المسؤول عن إعداد اللاعبين للظهور بمستوى مميز أمام المنافسين العالميين.

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المجموعة الثانية والجدول الزمني للمباريات

يشارك المنتخبان المصريان في منافسات الرجال ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات الكويت وإسبانيا وليبيا، حيث يستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة نظيره الليبي في السابعة مساء الخميس 26 نوفمبر، عقب حفل افتتاح البطولة المقرر إقامته في السادسة مساءً.

وتستضيف صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر فعاليات هذا الحدث العالمي الذي يجمع نخبة المنتخبات المشاركة في منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3، وسط تطلعات كبيرة من الجماهير المحلية لدعم الفريقين المصريين.

مشاركة السيدات والتحديات القادمة

وتشهد النسخة الثانية من البطولة مشاركة 27 منتخباً، بواقع 18 منتخباً في منافسات الرجال و9 منتخبات في منافسات السيدات، التي تشهد أيضاً مشاركة المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى إلى جانب سويسرا وكندا والجزائر وجنوب أفريقيا.

وتتطلع المنتخبات المصرية إلى استغلال إقامة البطولة على أرضها ووسط جماهيرها، وتقديم مستويات قوية في هذا الحدث العالمي، الذي يمثل فرصة ذهبية لإبراز المستوى الرياضي المصري في لعبة تجمع بين التحدي والمهارة في آن واحد.