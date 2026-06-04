إعلان حزمة عوائد وجوائز مالية ضخمة في الدوري المصري الممتاز بقيمة إجمالية تصل إلى مليار جنيه

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن حزمة عوائد وجوائز مالية ضخمة للدوري المصري الممتاز، تصل قيمتها الإجمالية إلى مليار جنيه خلال المواسم الأربعة المقبلة، تشمل مكافأة 50 مليون جنيه للبطل ودعم 40 مليون جنيه للأندية الجماهيرية و5 ملايين لكل نادٍ مشارك، في إطار استراتيجية لتعزيز الموارد المالية ورفع مستوى المنافسة.

يشهد الدوري المصري الممتاز مرحلة جديدة من التطور المالي والاستثماري، بعد الإعلان عن حزمة عوائد وجوائز ضخمة من المنتظر أن تصل قيمتها الإجمالية إلى مليار جنيه خلال المواسم الأربعة المقبلة، في خطوة تستهدف تعزيز موارد الأندية ورفع مستوى المنافسة داخل المسابقة.

تأتي هذه الطفرة عقب إبرام عقد رعاية جديد للدوري، يتضمن ضخ استثمارات مالية كبيرة سنوياً، مع توزيع العوائد وفق آلية تهدف لدعم مختلف عناصر المنظومة الكروية. بموجب النظام الجديد، سيحصل الفريق المتوج بلقب الدوري على مكافأة مالية تبلغ 50 مليون جنيه، وهي واحدة من أكبر الجوائز المالية في تاريخ المسابقة.

كما تتضمن الخطة تقديم دعم خاص للأندية الجماهيرية بقيمة 40 مليون جنيه، لتعزيز استقرارها المالي ومساعدتها على تطوير فرقها. additionally، سيتم تخصيص 100 مليون جنيه لتوزيعها على الأندية العشرين المشاركة، بواقع 5 ملايين جنيه لكل نادٍ، مما يساهم في توفير موارد إضافية لتلبية احتياجاتهم الفنية والإدارية. هذه العوائد من المتوقع أن تخفف الأعباء المالية عن مجالس الإدارات، وتوفر فرصاً أكبر لتطوير البنية التحتية وإبرام تعاقدات قوية لرفع مستوى المنافسة.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، عن هذه الحزمة خلال مؤتمر صحفي عُقد في منطقة أهرامات الجيزة، حيث كشفت عن الشريك الراعي الجديد للدوري والمسمى التجاري الجديد للمسابقة. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الرابطة الهادفة لتعظيم الموارد المالية للأندية وتطوير المنتج الكروي المصري تسويقياً واستثمارياً، وفق أحدث المعايير العالمية في إدارة المسابقات الرياضية.

من المتوقع أن تنعكس هذه الطفرة الاستثمارية على مستوى المنافسة في الدوري المصري خلال السنوات المقبلة، خاصة مع زيادة الحوافز المالية، مما يفتح الباب أمام مزيد من التطور الفني والتنظيمي للبطولة





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