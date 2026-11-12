إعلان القاهرة لتوحيد جهود الكفاءات الصحية العربية المهاجرة 2026-2030

إعلان القاهرة يهدف إلى تفعيل استراتيجية استخدام الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية وتطوير التعليم الطبي وتبادل الخبرات بين الدول العربية بشكل فعّال.

أعلنت وزارة الصحة والسكان رسمياً ختام أعمال المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة، والذي عُقد خلال يومي 11 و12 نوفمبر 2026، بمشاركة واسعة من وزراء الصحة العرب وقيادات المجلس العربي للاختصاصات الصحية ورؤساء هيئات الاختصاص، بالإضافة إلى نخبة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة.

وأكد الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مشروعات مبادرات الصحة العامة، في الكلمة الختامية أن المرحلة المقبلة تتطلب بناءً متيناً على ما تم تحقيقه سابقاً، مع تحديد مسؤوليات كل طرف بدقة وتعزيز التنسيق بين وزارات الصحة العربية، وجامعة الدول العربية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات المعنية، بما يضمن استمرارية الجهد وتحويله إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم.

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آليات تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات الجديدة

وأضاف الدكتور محمد حساني أن الكفاءات الصحية العربية المهاجرة يجب أن تظل شريكاً أساسياً في صياغة الحلول وتطوير السياسات وبناء القدرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا، مشيراً إلى أهمية تطوير القوى العاملة الصحية من خلال تحديث منظومات التعليم والتدريب، وتعزيز التعليم القائم على الكفايات، وربط مخرجاته بالاحتياجات الفعلية للنظم الصحية.

كما لفت إلى ضرورة الاستفادة من التحولات العلمية والتكنولوجية، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، مع الحفاظ على جوهر الممارسة القائمة على العلم والمسؤولية المهنية والإنسانية، مؤكداً أن مصر ستواصل دعم كل المبادرات الرامية إلى تفعيل الاستراتيجية العربية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير النظم الصحية.

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إعلان القاهرة وتوجهات المستقبل الصحي

وتضمن البيان الختامي الصادر تحت عنوان "إعلان القاهرة"، والذي ألقت به الوزير المفوض ميساء هدمي، مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إطلاق الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة خلال الفترة 2026-2030، بوصفها إطاراً عربياً مشتركاً لتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود.

وقد دعى الإعلان إلى إعداد خطط وطنية لتنفيذ الاستراتيجية ووضع مؤشرات لقياس نتائجها ومراجعتها دورياً، وتخطيط القوى العاملة الصحية وفق احتياجات كل نظام صحي، وتوجيه برامج التعليم والتدريب والتخصصات لسد الفجوات، والتعاون لإنشاء منصة إلكترونية لحصر الكفاءات الصحية العربية في الخارج وتسهيل تواصلها مع المؤسسات الصحية والأكاديمية.

توسيع فرص التعاون العلمي والمهني

من جانبه، وجه الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته للمؤتمر، وإلى جامعة الدول العربية والمشاركين والخبراء، مشيراً إلى أن المناقشات أظهرت توافقاً على توسيع فرص مشاركة الكفاءات الصحية المهاجرة في تطوير التعليم والتدريب الطبي.

وأكد الدكتور عادل العدوي أن هذا التعاون المستمر وتبادل الخبرات ونقل المعرفة يمتد إلى البحث العلمي والابتكار والتطوير المهني المستمر، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية في بلدانها، مشيداً بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه الكفاءات في دفع عجلة التطور الصحي في الوطن العربي.