إغلاق مركز تغذية يديره منتحل صفة طبيب في الجيزة

أغلقت وزارة الصحة مركزاً للتغذية في الشيخ زايد بعد ضبط فتاة تنتحل صفة طبيب وتديره بشكل غير قانوني، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المخالفات للنيابة.

أعلنت وزارة ال صحة والسكان إغلاق وتشميع مركز 'منة فيت سيشن' لاستشارات التغذية الصحية بمنطقة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، بعد ضبط فتاة تنتحل صفة طبيب وتدير المنشأة بصورة غير قانونية، في مخالفات جسيمة تهدد سلامة المواطنين.

وجاءت الحملة الرقابية بالتعاون مع شرطة التموين بوزارة الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة ومواجهة التجاوزات والنصب باسم الطب. وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن الحملة أسفرت عن ضبط فتاة حاصلة على ليسانس حقوق ومشطوبة من نقابة المحامين، تنتحل صفة طبيب وتدير المركز وتقوم بالكشف الطبي على المرضى.

وأوضح أن المضبوطة تدير قناة على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي تضم آلاف المتابعين، وتستغلها في نشر محتوى طبي مضلل وخطير، مشيراً إلى أن نقابة الأطباء سبق وأدانت مزاعمها الطبية حول مسببات نزيف الرحم، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة العلمية. وكانت المنشأة تعمل بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 53 لسنة 2004، وتم ضبط المنتحلة أثناء قيامها بالكشف الطبي على إحدى المريضات مقابل 1500 جنيه مصري، كما تم تحريز ميزان طبي داخل العيادة.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص أنه جرى إغلاق المنشأة فوراً بالشمع الأحمر، وتحرير محضر بالمخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام النيابة العامة. تحذر وزارة الصحة والسكان المواطنين بشدة من الانسياق وراء الإعلانات الطبية المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتهيب بهم بالتحقق الدائم من التراخيص الرسمية لأي ممارس صحي أو مركز طبي قبل التعامل معه، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولة لانتحال الصفة الطبية التي تعرض حياة المواطنين للخطر.

ويأتي هذا الإغلاق في إطار حملات مستمرة تشنها وزارة الصحة لضبط المخالفين في القطاع الطبي الخاص، حيث سبق أن تم ضبط العديد من الحالات المماثلة خلال الأشهر الماضية. وتؤكد الوزارة أن سلامة المواطن هي الأولوية القصوى، وأن التصدي لأي ممارسات غير قانونية في المجال الصحي يتم بحسم كامل.

وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن أي شبهات عبر الخط الساخن للوزارة أو من خلال مكاتبها في جميع المحافظات، للمساهمة في حماية المجتمع من المخاطر الصحية التي قد تنجم عن هذه الممارسات الدخيلة على مهنة الطب. كما دعت الوزارة الراغبين في تلقي الاستشارات الطبية إلى التوجه فقط للمنشآت المرخصة والمعتمدة، وعدم الاعتماد على النصائح غير الموثوقة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة العامة.

وتواصل أجهزة الرقابة جهودها لضبط أي مخالفات، مع تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين وفقاً للقانون





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