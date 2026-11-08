إغلاق باب تسجيل سكن لكل المصريين 9 اليوم الأحد 8 نوفمبر

تنتهي اليوم مهلة التقديم على شقق سكن لكل المصريين 9 بنظام الإيجار، مع طرح 15 ألف وحدة في محافظات متعددة ومدن جديدة وشروط عمرية ومالية محددة للتسجيل.

تنهي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، المهلة الزمنية المحددة لاستقبال طلبات التقدم للحصول على الوحدات السكنية ضمن الإعلان التاسع من مبادرة سكن لكل المصريين بنظام الإيجار. وقد سبق ل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اتخاذ قرار مد فترة استقبال الطلبات لمدة أسبوع إضافي، بهدف إتاحة فرصة أخيرة للمواطنين لاستكمال إجراءات الحجز وتسديد قيمة مقدم الجدية.

يأتي هذا القرار بعد زيادة ملحوظة في اهتمام المواطنين بمتابعة آخر موعد للتسجيل، واستفساراتهم حول قيمة رسوم الحجز المعتمدة،以及 مواعيد عمل مكاتب البريد المختلفة التي يتم من خلالها إيداع المستندات المطلوبة. وتأتي هذه الخطوة لضمان جاهزية كافة الأوراق اللازمة وفق كراسة الشروط المحددة من الجهة المسؤولة، وتمكين الفئة المستهدفة من إتمام الإجراءات قبل إغلاق باب القيد نهائياً.

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تفاصيل الرسوم وشروط المشاركة في الإعلان

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المبالغ المالية الدقيقة المطلوبة للتقديم على الوحدات، حيث تبلغ رسوم التسجيل الإلكتروني مبلغ 365 جنيهًا مصريًا. وقد أوضح الصندوق أن هذه الرسوم تُعد غير قابلة للاسترداد بأي حال من الأحوال، مما يتطلب من المتقدمين التأكد من دقة البيانات المدخلة قبل إتمام عملية الدفع الإلكتروني لضمان قبول الطلب.

كما وضعت الجهة المنظمة مجموعة صارمة من الضوابط والشروط للحصول على الوحدات المطروحة، وعلى رأسها شرط العمر ألا يتجاوز سن المتقدم 35 عامًا حتى تاريخ انتهاء الإعلان التاسع. هذا الشرط العمرى يهدف إلى توجيه الدعم للشباب من الفئات الأقل دخلاً والذين يستوفون الشروط المالية والإدارية الأخرى المحددة في كراسة الشروط والمستندات المطلوبة.

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توزيع الوحدات على المدن الجديدة والمحافظات

يتضمن الإعلان التاسع طرح إجمالي 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، موزعة بشكل دقيق بين المحافظات المختلفة والمدن الجديدة، بالإضافة إلى المشروعات المنبثقة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقد خصص عدد 3280 وحدة سكنية ضمن إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بينما توزعت الباقي على المناطق الحضرية والمخططة لضمان تغطية جغرافية واسعة تلبي احتياجات السكان في مختلف أرجاء الجمهورية.

تتوافر الوحدات المطروحة بمساحة 90 مترًا مربعًا، وتتكون كل وحدة من 3 غرف وصالة، مما يوفر مساحة معيشية مناسبة للعائلات. تشمل المحافظات المستهدفة توزيع هذه الوحدات: القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية ودمياط والإسماعيلية والسويس والبحيرة وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومرسى مطروح.

مواعيد عمل البريد واستكمال الإجراءات

بالنسبة لأماكن طرح السكن في المدن الجديدة، فتتضمن العواصم والمدن الرئيسية مثل أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والنوبارية الجديدة. كما تشمل القائمة المدن الجديدة في الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وأخميم وقنا وطيبة وأسوان، بالإضافة إلى مدينة غرب قنا، لتعظيم فرص الوصول للمواطنين في مختلف المناطق.

أما فيما يخص الاستفسارات المتعلقة بمواعيد عمل مكاتب البريد، فقد تفاوتت المواعيد المعلنة وفقًا لنوع المكتب ونظام التشغيل المعتمد في كل فرع. وقد تم تحديد أن المكاتب الرئيسية والمركزية تظل مفتوحة للعمل، مع تمديد ساعات العمل في بعض الفروع المحددة حتى الساعة 9 مساءً، لتسهيل عملية إيداع المستندات والأوراق الثبوتية المطلوبة من المتقدمين قبل انتهاء المهلة الزمنية المحددة اليوم.