إغلاقات بيئية عاجلة في الغردقة.. محاربة التلوث وإنهاء المخاطر الصحية

محافظة البحر الأحمر تغلق مخازن الخردة وورش الميكانيكا غير المرخصة في الغردقة حماية للصحة العامة والبيئة ضمن حملة رقابية مشددة على المناطق السكنية.

أعلنت الوحدة المحلية بمدينة الغردقة عن تنفيذ إجراءات صارمة لإغلاق منشآت تجارية مخالفة داخل مناطق سكنية كثيفة، في خطوة تستهدف حماية البيئة وسلامة المواطنين من أخطار التلوث والمخاطر الصحية المحتملة.

تطبيق قرار المحافظ رقم 1276 لسنة 2026

قامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بإغلاق مخزن للخردة يقع وسط منطقة سكنية بالملاحة، بالإضافة إلى ورشة ميكانيكا بمنطقة الذهبية شمال المدينة، وذلك بعد رصد مخالفات بيئية وتشغيل الورشة دون ترخيص.

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جاءت هذه الإجراءات تنفيذًا مباشرًا لقرار الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، رقم 1276 لسنة 2026، الذي وجّه اللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة، الجهات المختصة بتنفيذ القرار، بالتنسيق بين إدارة شؤون البيئة وشرطة المرافق وقسم التراخيص وقسم البيئة بحي شمال.

المخاطر الصحية وغياب التراخيص القانونية

شملت الحملة غلق وتشميع مخزن الخردة بمنطقة الملاحة، نظرًا لما يمثله وجوده وسط الكتلة السكنية من مخاطر بيئية وصحية على الأهالي، حيث يعمل مثل هذه المنشآت على نشر الروائح الكريهة والملوثات في تجمعات سكانية كثيفة.

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كما جرى غلق وتشميع ورشة ميكانيكا بمنطقة الذهبية شمال الغردقة، لممارستها النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة، مما يعرض المنطقة لمشاكل تلوث ضوضائي وكيميائي يؤثر على جودة الحياة اليومية للسكان في تلك المناطق.

استمرار الحملات الرقابية لضمان السلامة العامة

أكد اللواء أحمد جبر استمرار الحملات الميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية، لمتابعة الأنشطة المخالفة ورصد التجاوزات البيئية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المحلية والدولية.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الوحدة المحلية لفرض الانضباط داخل المناطق السكنية، والحد من مصادر التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة بمدينة الغردقة، في سياق خطة شاملة لتحسين البنية التحتية البيئية للمدينة.