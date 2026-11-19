اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات الدورة الثامنة من أيام القاهرة لصناعة السينما بحفل ضخم، حيث أعلنت الهيئة عن فوز 17 مشروعًا من 13 دولة بجوائز مالية وخدماتية.

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن إغلاق فعاليات الدورة الثامنة من " أيام القاهرة لصناعة السينما" بنجاح باهر، وذلك عقب انتهاء الأنشطة التي استمرت خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر الجاري. وقد شهدت الفعاليات حضورًا واسعًا للمهنيين والمنتجين، حيث تم الإعلان رسميًا عن نتائج الدورة الثانية عشرة من ملتقى القاهرة السينمائي التي منحت جوائز نقدية وخدماتية بقيمة إجمالية تصل إلى 410 آلاف دولار أمريكي.

أرقام قياسية في الملتقى وقيمة الجوائز

كشف محمد سيد عبد الرحيم، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، خلال الحفل الختامي أن الدورة الحالية سجلت أرقامًا قياسية في تاريخ ملتقى القاهرة السينمائي، حيث شارك في الملتقى 17 مشروعًا سينمائيًا متنوعًا تمثلوا عن 13 دولة مختلفة حول العالم. وقد خصصت 31 شركة لدعم هذه المشروعات من خلال تقديم جوائز شاملة، تضمنت هذا العام 53 جائزة موزعة على فئات مختلفة، وهي 17 جائزة نقدية مباشرة، و31 جائزة أخرى مقومة بخدمات عينية وفنية، بالإضافة إلى خمس جوائز مميزة.

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التدريب وورش العمل والبرامج الجديدة

وقد ركزت الفعاليات بشكل مكثف على الجانب التعليمي والتدريبى، حيث نظم برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما 11 ورشة تدريبية متخصصة بالتعاون مع 10 شركاء استراتيجيين، استفاد منها 300 مشارك بعد تنافس كبير من بين أكثر من 3 آلاف طلب مشاركة تقدموا بالبرنامج. كما شهد البرنامج إطلاق مبادرة جديدة هي "من الكتاب إلى الشاشة"، التي تهدف إلى تحويل الأعمال الأدبية والروايات إلى سيناريوهات أفلام، بالإضافة إلى تنظيم 18 لقاءً رئيسيًا وجلسات نقاشية مع نجوم عالميين مثل ماتيو جاروني وعبد الرحمن سيساكو.

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نتائج السوق السينمائي والاتفاقيات الموقعة

سجل سوق القاهرة السينمائي نشاطًا تجاريًا مكثفًا خلال الفعاليات، حيث شارك في السوق 20 شريكًا واستقبل 350 متخصصًا في الصناعة، ما أدى إلى عقد 128 اجتماعًا رسميًا ونحو 250 اجتماعًا غير رسمي لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية. وشهد السوق أيضًا خمسة إعلانات مهمة بمشاركة كيانات بارزة مثل Korda وPFFP وهيئة الأفلام المصرية وMoskino وسفارة الهند، مع توقيع اتفاقيتي تعاون استراتيجيتين بين مهرجان القاهرة السينمائي ومؤسسة البحر الأحمر السينمائي واتحاد المنتجين الأرمن.

كلمة رئيس المهرجان وتكريم الشركاء

عبر الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن سعادته الكبيرة باستضافة المشاركين والضيوف، مؤكدًا أن التفاعل كان ممتازًا وأن المشاركين قد تمكنوا من تكوين صداقات وإبرام اتفاقات مهنية مثمرة خلال تواجدهم في القاهرة. وقد وجه محمد سيد عبد الرحيم الشكر الجزيل لعدد كبير من المؤسسات الداعمة والرعاة، ومن بينهم شبكة راديو وتليفزيون العرب (ART)، ولاجوني للإنتاج الفني، ومؤسسة بغداد للسينما، وهيئة الأفلام المصرية، وشركة Sony، وكذا صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).