الإدارة العامة لمرور القاهرة تعلن عن تحويلات مرورية جوهرية في هليوبوليس بدءاً من 18 نوفمبر 2026 لمدة شهر لتسهيل تنفيذ أعمال الربط في مشروع النيو كايرو.

تعمل الإدارة العامة لمرور القاهرة على تنفيذ سلسلة من الإجراءات المرورية الاستثنائية والمحددة زمنياً في منطقة هليوبوليس، وذلك تزامناً مع انطلاق أعمال تطوير بنى تحتية حيوية. ويأتي هذا الإجراء في إطار الخطة التنفيذية للمشروع الموصوف بأنه مشروع النيو كايرو ، حيث تم تحديد مسار زمني دقيق يبدأ في منتصف ليل يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، ويستمر لمدة ثلاثين يوماً كاملاً.

تفاصيل التحويلات المرورية في هليوبوليس

تتضمن الخطة المرورية المعتمدة من قبل الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات حركة المرور الأساسية، وتعيين جميع الخدمات اللوجستية واليدوية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة قد تحدث خلال فترة التنفيذ. وتهدف هذه الإجراءات بوضوح إلى تيسير حركة السيارات وضمان استمرارية التدفق المروري بأعلى درجات الكفاءة الممكنة.

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تشمل أعمال النقل الجذري للطريق الأسفلتي في مدينة هليوبوليس، تنفيذ عمليات الربط الحرجة على الطريق المستحدث شمال هليوبوليس الجديدة. ويستهدف هذا الربط الخاص بتوجيه حركة السير القادم من مدينة بدر، حتى الوصول إلى طريق الجيش في كلا الاتجاهين، مما يستدعي تحويل كامل لحركة المرور لتعتمد على الطريق المستحدث الذي سبق تنفيذه مسبقاً.

يبلغ طول الجزء المستهدف من الطريق الذي سيتم استخدامه كبديل رئيسي للحركة المرورية نحو 3.5 كيلومتر. وقد تم اعتماد هذه المسافة كحد أدنى للتوجيه الآمن للسيارات، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة التقاطعات والروابط الجديدة التي يتم إنشاؤها لتسهيل الاندماج مع شبكة الطرق القائمة.

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بداية التنفيذ ومدة الأعمال المحددة

من المقرر رسمياً بدء تنفيذ أعمال نقل الطريق الأسفلتي المذكورة آنفاً، اعتباراً من الساعة 12:05 صباحاً يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026. وقد تم تحديد هذا الموعد الدقيق لتقليل التأثير على ذروة الحركة المرورية اليومية، مع ضمان وجود فرق الطوارئ والاستجابة السريعة في حال حدوث أي طارئ فني أو مروري.

وستستمر هذه الأعمال لفترة قدرها 30 يوماً متواصلة. وفي السياق ذاته، أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تكثيف الخدمات المرورية بالمنطقة بشكل مضاعف، وذلك بالتنسيق الكامل مع الشركات المنفذة للمشروع لضمان عدم حدوث أي تعطل في الخدمات الأساسية للمواطنين.

التجهيزات الفنية والإرشادات للسائقين

يتم حالياً وضع المساعدات الفنية والتجهيزات والعلامات الإرشادية اللازمة، لتنبيه قائدي السيارات بوجود أعمال وإنشاءات في الطريق. وتهدف هذه الخطوة بشكل مباشر إلى ضمان أمن وسلامة المواطنين، وتقليل فرص الوقوع في حوادث أو ارتباك ناتج عن عدم وضوح المسارات البديلة.

كما تتعاون الجهات المسؤولة بشكل وثيق مع إدارات المرور المحلية لتوفير التغطية الإعلامية والمرورية الكافية، مما يضمن اطلاع السائقين على كل تحديثات الموقف المروري لحظة بلحظة. وتشمل هذه التعليمات ضرورة الالتزام التام بالإشارات الإرشادية الجديدة التي سيتم تركيبها عند مدخل المنطقة المتأثرة.

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آثار المشروع على البنية التحتية

تسهم هذه الأعمال في تطوير الشبكة المرورية بشكل جذري، خاصة مع الربط بين مناطق النمو العمراني السريع مثل مدينة بدر وهليوبوليس الجديدة. ويعتبر هذا المشروع جزءاً من سلسلة محاولات لتحسين الربط بين المدن الجديدة والمحاور الكبرى.

ويعمل هذا المشروع على تسريع حركة النقل والخدمات اللوجستية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي ويقلل من وقت التنقل اليومي للعديد من السكان. وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذه التحسينات ستساهم في زيادة قيمة العقارات المحيطة بالمحور الجديد.

وتستمر الإدارة العامة لمرور القاهرة في متابعتها الدقيقة لكافة المؤشرات المرورية خلال الـ 30 يوماً القادمة. وسيتم نشر تقارير دورية عن حالة السير والنتائج الأولية لتلك التحويلات، لضمان تحقيق أعلى معايير الأمان والراحة للمستخدمين.