إغلاق مؤسسة تعليمية وهمية بطنطا واتخاذ إجراءات قانونية ضد الاحتيال

سلطات طنطا تغلق مؤسسة تعليمية غير مرخصة وتوجه الوزير بقنصوة لمكافحة الاحتيال التربوي وحماية الطلاب من الشهادات المزورة.

أعلنت الجهات المختصة في محافظة الغربية عن تنفيذ قرار الغلق الإداري فوراً لمنشأة تعليمية وهمية تم ضبطها في مدينة طنطا ، وذلك بعد اكتشاف ممارستها لأنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقد جاء هذا القرار في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها لجان الضبطية القضائية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة للتصدي الجذري لهذه الكيانات الوهمية التي تستهدف استغلال الطلاب.

ضبطية قضائية تغلق مقرًا وهميًا بطنطا

تم تحديد مقر المنشأة المخالفة بدقة داخل شقة بالدور الثالث، والعقار واقع بشارع موقف طنطا الجديد في مدينة طنطا، وهي المنطقة التي كانت تتخذ منها المؤسسة مقراً لها لممارسة عملياتها الاحتيالية. وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على تقارير ميدانية تفيد بمزاولة المكان لأنشطة تعليمية مغايرة للواقع وغير مرخصة، مما استوجب تدخل لجنة الضبطية القضائية للتحقق من الوضع القانوني للمنشأة وإقفالها فوراً منعاً لاستمرار الأضرار بالطلاب وأولياء الأمور.

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ترويج شهادات غير معتمدة بزيف مدع

تبين من خلال التحقيقات أن هذه المؤسسة كانت تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، حيث ادعت قبول الطلاب من الحاصلين على الدبلومات الفنية بمجموع 50%، وكذلك طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادة الإعدادية، وذلك للالتحاق بدفعة 2026 في عدة تخصصات مثل التمريض، والمساحة والخرائط، والتربية الخاصة، ورياض الأطفال، والذكاء الاصطناعي والبرمجة، والتغذية العلاجية. وادعى القائمون عليها منح شهادات معتمدة، مع الترويج لإتاحة الدراسة على أيدي محاضرين متخصصين، وإمكانية التدريب العملي داخل الكليات الحكومية، مما يعد ادعاءً كاذباً دون أي أساس من الصحة.

دعوة الوزير قنصوة لتكثيف الحملات الرقابية

في هذا الصدد، وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوصيات لجنة الضبطية القضائية التي أدت إلى ضبط هذه المؤسسة. كما وجه الوزير بمخاطبة محافظ الغربية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تنفيذ قرار الغلق الإداري فعلياً، والتصدي لأي محاولات لمعاودة مزاولة الأنشطة المخالفة مرة أخرى، مؤكداً على ضرورة حماية مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

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وقد أشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات الوهمية، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم. وجاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والقائم بعمل رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية.

قوائم معتمدة وسوداء للكشف عن المقلدين

صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقارير دورية أسبوعية إلى قطاع التعليم؛ تمهيدًا لاتخاذ لجان الضبطية القضائية الإجراءات القانونية اللازمة بحق الكيانات الوهمية. وأشار إلى أنه في إطار التنسيق المستمر مع وزارة العدل، تم دعم لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي بزيادة عدد أعضائها، بما يسهم في تكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة في جمهورية مصر العربية من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.