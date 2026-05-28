إغلاق ثمان قضايا قانونية للزمالك وخطط لتسوية باقي النزاعات قبل نهاية يونيو

الإعلامي خالد الغندور يعلن عن إتمام الزمالك لثمانٍ من القضايا القانونية ويكشف عن خطة لإنهاء باقي القضايا قبل 30 يونيو، في إطار سعي النادي لتخفيف الضغوط المالية وإعداد موسم جديد، مع إشارة إلى ترشيحات مدربين للأهلي.

أعلن الإعلامي خالد الغندور عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي أن نادي الزمالك تمكن من إغلاق ثمانٍ من القضايا القانونية التي كانت مرفوعة ضده خلال الفترات الأخيرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعدّ إنجازًا هامًا ضمن مسار تسوية الأزمات المالية والإدارية التي يعاني منها النادي.

وذكر الغندور أن إدارة الزمالك، وعلى رأسها مجلس الإدارة والرئيس الرياضي، واصلت جهودها بصورة مكثفة لتصفية باقي القضايا العالقة، مُعلنين عن وجود خطة واضحة تهدف إلى حل جميع النزاعات القانونية قبل انتهاء شهر يونيو، وتحديدًا قبل اليوم الثلاثين من هذا الشهر. وهذه الخطة تتضمن تعيين فريق مختص من المستشارين القانونيين، وإجراء مراجعات شاملة للملفات القضائية، بالإضافة إلى التفاوض المباشر مع الجهات المتقدمة بالدعاوى لتسوية الخلافات بصورة ودية، ما يعكس رغبة النادي الصادقة في تخفيف الضغوط القانونية والمالية التي أثّرت سلبًا على نشاطاته الرياضية والإدارية.

في إطار سعي الزمالك لفتح صفحة جديدة استعدادًا للموسم الرياضي القادم، شدد الغندور على أن إغلاق القضايا لا يقتصر فقط على الجانب القانوني، بل يمتد إلى تحسين المناخ الاستثماري للنادي وتعزيز ثقة الرعاة والشركاء المحتملين. وأوضح أن الإدارة قامت بإعداد برنامج شامل لإعادة هيكلة الديون، وتحديد مصادر تمويل بديلة لتغطية العجز المالي، مع الالتزام بميزانية شفافة ومقروءة للجهات الرقابية.

كما تم الإشارة إلى أن النادي سيعتمد على دعم المشجعين من خلال حملات تبرعات ومبادرات اجتماعية تهدف إلى جمع الأموال بطريقة قانونية وفعّالة، مما يساهم في تعزيز الروح الجماعية والانتعاش الاقتصادي داخل المؤسسة الرياضية. إلى جانب ما يأتي من تطورات داخل الزمالك، تطرق الإعلام إلى أخبار استراتيجية المدربين في الأندية المصرية، حيث كشف الصحفي طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن وجود احتمالية لتوجيه انتباه النادي الأهلي إلى المدرب البرازيلي "بريكليس تشاموسكا"، الذي أنهى عقده مع نادي التعاون السعودي مؤخرًا.

وأوضح طارق السيد عبر صفحته على فيسبوك أن اسم تشاموسكا يدرج ضمن قائمة المرشحين المحتملين لدى الإدارة الفنية للأهلي، رغم أن المدرب لم يتلقَ أي اتصال رسمي من النادي حتى الآن. وفي مقابلة مع وسائل الإعلام، أعرب تشاموسكا عن ترحيبه الكبير بالوضع واحترامه للنادي الأهلي، واصفًا إياه بـ "النادي الكبير الذي لا يمكن رفضه".

وفي الوقت نفسه، أشار اللاعب السابق محسن صالح إلى أن الأهلي يسعى لتوظيف مدرب أجنبي جديد بعد انتهاء الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن اسم المدرب المصري علي ماهر قد يظل ضمن الخيارات بشرط تحقيق إنجازات مميزة، مثل الفوز بلقب الدوري، والتي تُعدّ علامة فارقة لأي مدرب يرغب في تولّي زمام قيادة "القلعة الحمراء". وتُستكمل هذه التحولات في خضم منافسات الدوري المحلي الذي يشهد تشابكًا متزايدًا بين الأندية الكبرى، مع سعي كلٍ منها لتأمين استقرار إداري ومالي يضمن استمرارية الأداء الرياضي على أعلى المستويات





