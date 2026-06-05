إفتتاح أول منصة دولية للتعليم الفني والتكنولوجي في دول البحر المتوسط

انطلقت النسخة الأولى من منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط في القاهرة برعاية وزارتي التربية والتعليم المصريّة والإيطالية، بمشاركة 12 دولة وعرض 100 مدرسة فنية جديدة، لتسليط الضوء على مستقبل الوظائف التقنية وتعزيز التعاون الإقليمي وجذب الاستثمارات.

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم و التعليم الفني في جمهورية مصر العربية، أن اليوم يشهد إفتتاح أول منصة دولية مخصصة للتعليم الفني والتكنولوجي لدول حوض البحر المتوسط.

وقد تم تدشين منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتنظيم مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية ووزارة التعليم الإيطالية، وبحضور ممثلين عن عدد من الدول الأوروبية والعربية المطلة على البحر المتوسط. يأتي هذا الحدث في إطار السعي لتقوية أوجه التعاون الأكاديمي والمهني بين الشعوب، وتعزيز دور التعليم التقني كعامل رئيسي في تنمية الاقتصادات الوطنية والإقليمية.

تشمل فعاليات النسخة الأولى من المنتدى مجموعة واسعة من ورش العمل المتخصصة التي ستركز على استشراف مستقبل الوظائف الفنية والتكنولوجية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية خلال السنوات القادمة. سيتاح الحضور لمتابعة عرض المدارس الفنية الإيطالية‑المصرية الجديدة، والتي يبلغ عددها مئة مدرسة مشاركة فيها اثنتا عشرة دولة من دول المتوسط.

كما سيُعرض خلال الجلسات نماذج تعليمية مبتكرة، وتمارين تطبيقية في مجال الصناعات الرقمية، والروبوتات، والطاقة المتجددة، إلى جانب مناقشات حول سياسات التكامل الإقليمي في مجال التدريب المهني وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية. وأشار نائب الوزير إلى أن المنتدى سيُعقَد سنوياً كمنصة استراتيجية لتطوير البُعد الدولي للتعليم الفني، مع هدف واضح وهو تمكين الطلبة من اكتساب المهارات والجدارات المطلوبة لسوق العمل المتغير بسرعة.

سيُطلق خلال اللقاء عدد من الاتفاقيات التي ستؤسس لفتح مدارس فنية وتكنولوجية جديدة بالشراكة مع مؤسسات دولية، وسيتم الإعلان عنها تباعاً. من المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في جذب استثمارات أجنبية إلى قطاع التعليم التقني في مصر، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في ظل التحول الرقمي المتسارع.

إن إطلاق هذا المنتدى يُعَد خطوة رائدة لبناء شراكات تنموية مستدامة بين الدول الإفريقية والمتوسطية، وتوسيع آفاق التعاون الأوروبي‑المتوسطي في مجالات التعليم والتدريب التقني والمهني، خاصةً في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير المهارات المستقبلية التي تدعم التحول الرقمي على المستوى الوطني والإقليمي





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

التعليم الفني التقنية والمهني الدول المتوسطة الشراكات الدولية التنمية الاقتصادية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 12 «طربة حشيش» بكفر الشيختمكن رجال مباحث مركز كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من القبض على مسجل خطر، بحوزته 12 «طربة» من جوهر «الحشيش» المخدر، ومبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، من متحصلات تجارته

Read more »

12 مصرية ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط12 مصرية ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط | مصراوى

Read more »

بعد 12 عاما على افتتاحه مستشفى الكبد بشربين .. يقهر فيروس «سى» فى 100 قريةبعد,,12,عاما,على,افتتاحه, مستشفى,الكبد,بشربين,,,يقهر,فيروس,«سى»,فى,100,قرية

Read more »

«100 يوم صحة» تقدم أكثر من 12 مليون و500 ألف خدمة مجانية للمواطنين خلال 32 يوما | قناة صدى البلد«100 يوم صحة» تقدم أكثر من 12 مليون و500 ألف خدمة مجانية للمواطنين خلال 32 يوما

Read more »

عاجل - ارتفاع حصيلة الضحايا بعد هجوم حماس.. ماذا يحدث في إسرائيل؟أفادت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، اليوم، بارتفاع حصيلة الضحايا الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم، من جراء هجوم حركة حماس المفاجئ، وقالت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية: قُتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي

Read more »

البابا تواضروس الثاني في عظة قداس العيد الـ ١٢ لتجليسه: وجودنا معًا اليوم غنى وهو أقوى من 100 عظةاحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الإثنين، بالذكرى الثانية عشرة لتنصيب قداسة البابا تواضروس الثاني بطريركًا على عرش القديس مار مرقس

Read more »