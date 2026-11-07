إفراج السعودية عن مركب صيد مصري وحرسته التسعة بعد دخول غير مقصود

الوزارة تعلن الإفراج عن مركب محمد أبو العزائم و9 بحارة مصريين من تبوك بعد دخول غير قانوني، مع تأكيد الوزارة على ضرورة الالتزام بالقوانين البحرية.

أعلنت وزارة الخارجية و التعاون الدولي والمصريين بالخارج رسمياً عن الإفراج عن مركب الصيد المصري "محمد أبو العزائم" الذي كان محتجزاً في منطقة تبوك على ساحل البحر الأحمر. جاء هذا الإعلان الرسمي عقب دخول المركب المياه الإقليمية السعودية عن طريق الخطأ في يوم ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦، وهو ما استدعى تدخل السلطات السعودية المختصة لإزالة أسباب الاحتجاز.

تفاصيل الإفراج عن المركب والطاقم البحري

يأتي هذا التطور الإيجابي في إطار الدور الرعائي الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لحماية مصالح المواطنين المصريين المقيمين أو العائمين خارج حدود الجمهورية. وقد تكللت الجهود الدبلوماسية والإدارية التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية بالنجاح الملموس في إنهاء إجراءات الاحتجاز، مما أتاح لمركب الصيد مغادرة المنطقة السعودية والتوجه نحو أرض الوطن.

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قد غادر المركب بالفعل ميناء منطقة تبوك السعودية، وعلى متنه البحارة المصريون التسعة العاملون على السفينة، وهم في طريقهم الآن إلى مصر. وقد تم تزويد المركب بالوقود الكافي والمواد الغذائية المختلفة بالإضافة إلى كافة المستلزمات التشغيلية اللازمة، وذلك لضمان عودتهم والبحارة على متنهم بسلامة وأمان تام إلى الموانئ المصرية.

تعاون ثنائي ورعاية مصالح المواطنين

يعكس هذا الإنجاز مستوى التعاون المتميز والمستمر القائم بين الجانب المصري والسلطات السعودية الشقيقة في ملف رعاية الرعايا الأجانب. فقد ساهم التنسيق المتواصل بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج وبين الجهات السعودية المختصة في تسوية الموقف بسرعة، مما تجسد في السماح للسفينة بمواصلة رحلتها عائدة إلى مصر بعد تلبية جميع المتطلبات اللوجستية المطلوبة.

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تؤكد الوزارة على أهمية هذا التعاون الدبلوماسي في حماية حقوق ورفاهية المواطنين المصريين في الخارج، حيث تعمل كوادر الوزارة على مدار الساعة للتدخل السريع عند ظهور أي عقبات إدارية أو قانونية تعترض الحركة الملاحية أو استقرار العمال المصريين، مما يضمن الحفاظ على الكرامة والمصالح الوطنية في المحافل الدولية.

تحذيرات صارمة من تجاوز الحدود البحرية

تجدد وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مناشدتها الحازمة لكافة البحارة والعاملين على مراكب الصيد بضرورة الالتزام الصارم بالقواعد والقوانين المنظمة للملاحة والصيد البحري. كما شددت الوزارة على أهمية عدم تجاوز المياه الإقليمية للدول المجاورة دون الحصول على التصاريحات الرسمية اللازمة مسبقاً من الجهات المختصة.

ويأتي هذا التحذير توجهاً منهجياً للتجنب تعرض أي طاقم بحري مصري لأي إجراءات قانونية قد تودي بحريتهم أو تسبب ضرراً مالياً ومعنوياً. وتحرص الوزارة بشكل دائم على سلامة البحارة وحماية مصالحهم من خلال التوعية المستمرة بالمخاطر الناتجة عن التجاوزات غير المقصودة أو المتعمدة للحدود البحرية للدول المجاورة.

ضمان سلامة العودة والالتزام القانوني

تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات الوقائية إلى ضمان سلامة جميع البحارة المصريين والحفاظ على حقوقهم في العمل داخل الأطر القانونية المتفق عليها. إن الالتزام بتعليمات الملاحة الدولية والمحلية يعد ضرورياً لضمان استمرار عملهم وحماية ممتلكاتهم من المصادرة أو الغرامات المالية الباهظة التي قد تترتب على أي انتهاك للوائح الحدود البحرية.

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وتظل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مستمرة في متابعة أي حالة مشابهة، مع تقديم الدعم اللوجستي والقانوني اللازم لأي مواطن مصري يتأثر بهذه التعقيدات، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث والحفاظ على سمعة القطاع البحري المصري في المنطقة.