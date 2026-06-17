إقالة مدرب لايبزيج بعد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي لايبزيج المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء، إقالة مدربه أولى فيرنر، على الرغم من احتلال الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني وتأهله إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

أعلن نادي لايبزيج المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء، إقالة مدرب ه أولى فيرنر، على الرغم من احتلال الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني وتأهله إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

ليفربول يتحرك لتعويض محمد صلاح.. موهبة لايبزيج على رأس القائمة. كان فيرنر 38 عامًا قد تعاقد مع لايبزيج قادمًا من فيردر بريمن في يونيو الماضي، وأشرف على إعادة بناء تشكيلة الفريق عقب رحيل مجموعة من اللاعبين الأساسيين. وتولى قيادة الفريق في 38 مباراة رسمية خلال فترة شغله المنصب.

وقال مارسيل شيفر المدير الرياضي للايبزيج في بيان: 'أمضينا الأيام القليلة الماضية في إجراء مراجعة نهائية شاملة للموسم الأخير'. وأضاف: 'قررنا مساء الثلاثاء أن هناك حاجة إلى تغيير المدرب، ولعبوا أفراد الجهاز الفني دورا رئيسيا في إعادة بناء الفريق بنجاح وفي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ومع ذلك، نعتقد أن التحديات المقبلة تتطلب أفكارًا جديدة ونهجًا مختلفًا'. وكان فيرنر المدرب السابع الدائم للايبزيج منذ صعود النادي إلى دوري الأضواء بألمانيا في عام 2016. مدرب لايبزي





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