إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وإيقافه عن العمل

أكد محافظ القليوبية، الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، إقالة مدير التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وإيقافه عن العمل، بسبب فيديو متداول يتعلق بمسؤول المذكور. وأكد المحافظ على ضرورة التزام جميع العاملين بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تليق بمكانة مؤسسات الدولة ورسالتها.

أكد مصدر بمحافظة ال قليوبية ، ضبط مدير ال تعليم ال إعدادي ب مدير ية التربية وال تعليم بالمحافظة، علي خلفية الفيديو المتداول له يساوم فيه ولية أمر تلميذة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل السيدة حيال المسؤول، وتتولي الجهات المعنية التحقيقات معه.

وكان قد أصدر الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، قرارًا عاجلًا بإلغاء ندب مدير إدارة التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق الفوري، في إطار حرص محافظة القليوبية على ترسيخ قيم الانضباط الوظيفي والحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية. بعد المقطع المخل..

محافظ القليوبية يلغي ندب مدير التعليم الإعدادي ويقرر إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، بسبب فيديو يتعلق بمسؤول المذكور، الأمر الذي استدعى التدخل الفوري من محافظ القليوبية لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على مكانة المنظومة التعليمية وصون ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وجّه المحافظ بإلغاء ندب المذكور من مهام مدير التعليم الإعدادي بالمديرية، وعودته إلى جهة عمله الأصلية، مع إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات أو تصرفات من شأنها الإساءة إلى المنظومة التعليمية أو الإخلال بقيم الانضباط والالتزام الوظيفي، مشددًا على ضرورة التزام جميع العاملين بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تليق بمكانة مؤسسات الدولة ورسالتها. كما شدد المحافظ على استمرار التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مؤكدًا أن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء يمثل نهجًا ثابتًا في التعامل مع مختلف الوقائع داخل أجهزة المحافظة





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إقالة مدير تعليم إعدادي قليوبية

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