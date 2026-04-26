إقالة سيرجيو كونسيساو من تدريب الاتحاد قبل مواجهة التعاون

أعلنت إدارة نادي الاتحاد السعودي عن إنهاء عقد المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو بسبب تراجع مستوى الفريق، وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام التعاون في دوري روشن السعودي. سيتولى حسن خليفة مهمة الإشراف المؤقت على الفريق.

أعلنت إدارة نادي الاتحاد السعودي عن قرار حاسم بإنهاء عقد المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو ، وذلك في تطور مفاجئ يسبق المواجهة الهامة أمام فريق التعاون في الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي .

هذا القرار يأتي في ظل تراجع مستوى أداء الفريق وعدم تحقيق النتائج المرجوة، مما أثار استياءً واسعًا لدى الجماهير والإدارة على حد سواء. وقد أكد الإعلامي الرياضي المعروف عمار باحكيم، عبر برنامج 'في 90'، أن الإقالة باتت شبه مؤكدة وأن الإعلان الرسمي عن القرار قد يصدر خلال الساعات القليلة القادمة، إما اليوم أو غدًا كأقصى تقدير.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، لن يتواجد كونسيساو على رأس الجهاز الفني في مباراة التعاون المقبلة، بل سيتولى المدرب الوطني حسن خليفة مهمة قيادة الفريق بشكل مؤقت. هذا التغيير المفاجئ يضع الفريق أمام تحديات جديدة، خاصةً في ظل أهمية المباراة المقبلة والحاجة الماسة لتحقيق الفوز للحفاظ على آمال المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري. تولى سيرجيو كونسيساو مهمة تدريب نادي الاتحاد في شهر أكتوبر الماضي، خلفًا للمدرب الفرنسي لوران بلان، في محاولة لإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات واستعادة مستواه المعهود.

ومع ذلك، لم يتمكن المدرب البرتغالي من تحقيق الاستقرار الفني للفريق، وشهد أداء الاتحاد تذبذبًا ملحوظًا طوال الموسم. خلال فترة قيادته للفريق، خاض الاتحاد 35 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق 18 انتصارًا، بينما تعادل في 7 مباريات وخسر 10 مباريات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، ودع الفريق منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور نصف النهائي، وخسر أيضًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

هذه النتائج السلبية زادت من الضغوط على كونسيساو والجهاز الفني، وأدت في النهاية إلى اتخاذ قرار الإقالة. يذكر أن الاتحاد يحتل حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، بفارق 4 نقاط عن فريق التعاون الذي يحتل المركز الخامس برصيد 59 نقطة. هذا الفارق النقطي الصغير يزيد من أهمية مباراة التعاون المقبلة، حيث يعتبر الفوز فيها بمثابة خطوة حاسمة نحو تحسين موقف الفريق في جدول الترتيب.

الإدارة الاتحادية تأمل من خلال هذا التغيير في الجهاز الفني أن تتمكن من تحفيز اللاعبين واستعادة الثقة في الفريق، وتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات المتبقية من الدوري. قرار إنهاء عقد سيرجيو كونسيساو لم يكن مفاجئًا للكثيرين، نظرًا للنتائج المتواضعة التي قدمها الفريق تحت قيادته. فقد واجه الفريق صعوبات كبيرة في تحقيق الاستقرار الفني والتكتيكي، مما أثر سلبًا على مستوى الأداء العام. كما أن الفريق عانى من بعض المشاكل الدفاعية والهجومية، مما أدى إلى استقبال العديد من الأهداف وتضييع فرص التسجيل.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن كونسيساو من إيجاد التوليفة المناسبة للاعبين، مما أدى إلى عدم وجود تشكيلة ثابتة للفريق. من جهة أخرى، يرى البعض أن كونسيساو لم يحظ بالدعم الكافي من الإدارة، وأن الفريق كان يعاني من بعض المشاكل الإدارية والمالية التي أثرت على معنويات اللاعبين. ومع ذلك، يظل قرار الإقالة قرارًا صعبًا، خاصةً في ظل أهمية المرحلة الحالية من الدوري.

الإدارة الاتحادية الآن مطالبة بالبحث عن مدرب جديد قادر على قيادة الفريق نحو تحقيق الأهداف المرجوة، واستعادة مكانته المعهودة في كرة القدم السعودية.





