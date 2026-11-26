مجلس الوزراء يستقبل تبرعات ضخمة من رجال الأعمال والوزارات لمساندة ضحايا حريق الدائري بالوراق، حيث بلغ إجمالي التبرعات 115 مليون جنيه من مصادر متعددة.

أعلن مجلس الوزراء استلامه تبرعات مالية ضخمة لدعم ضحايا ومصابي حادث حريق الدائري بالوراق، في خطوة تعكس التكافل الاجتماعي الواسع. شملت هذه التبرعات مساهمات من رجال الأعمال، ووزارات الدولة، والجمعيات الأهلية، لإغاثة الأسر المتضررة والتخفيف من معاناتها.

تبرعات رجال الأعمال لمساندة الضحايا

تلقت رئاسة مجلس الوزراء إخطارات بمبادرات متعددة من ممثلي مجتمع الأعمال للتدخل السريع في أزمة الحريق. وتبرع رجل الأعمال ممدوح عباس بمبلغ 20 مليون جنيه، بينما قدم الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، تبرعًا بقيمة 10 ملايين جنيه. بالإضافة إلى ذلك، تبرع سمير ريان، رئيس شركة ريان أوتوموتيف إيجيبت، بـ3 ملايين جنيه.

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كما قدمت شركة GLC للدهانات مساهمة بقيمة 3 ملايين جنيه لدعم أسر الضحايا. من جانب آخر، ساهم السير محمد لطفي منصور والنائب أحمد أبو هشيمة، بقدّم كلٌّ منهما 10 ملايين جنيه، فيما تبرعت الدكتورة نوال الدجوي بمبلغ 5 ملايين جنيه. وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقديره لهذه المبادرات، مشيدًا بروح التضامن بين المصريين.

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مبادرات وزارية ومجتمع مدني مدعومة

أطلقت وزارة الطيران المدني مبادرة إنسانية بتقديم دعم مالي بقيمة 30 مليون جنيه لأسر الضحايا، بمشاركة واسعة من العاملين والهيئات التابعة لها. جاء ذلك انسجامًا مع القيم الإنسانية والتضامن مع المتضررين، مؤكدة دورها المجتمعي في أوقات الأزمات. ووصف وزير الطيران المدني سامح الحفني هذه الخطوة بأنها تعكس روح التلاحم بين جميع أطراف القطاع.

فيما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تلقي تبرعات من مؤسسات المجتمع الأهلي بإجمالي 24 مليون جنيه. تضمنت هذه التبرعات مساهمات مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان والجمعية الشرعية، بواقع 5 ملايين جنيه لكل منها. كما ساهمت مؤسسة التكافل بـ3 ملايين جنيه، وجمعية صناع الحياة بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والهيئة القبطية الإنجيلية بمليونين جنيه لكل منهما.