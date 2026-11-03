إقبال قياسي في الانتخابات الأمريكية وسط تحديات تقنية ومناخية

تسجل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إقبالاً قياسياً يتجاوز مستويات 2022، وسط عطل فني في نيويورك وفيضانات في فلوريدا تؤثر على سير العملية الديمقراطية.

شهدت الانتخابات النصفية الأمريكية إقبالاً استثنائياً تجاوز الأرقام المسجلة في عام 2022، حيث سجلت بطاقات الاقتراع المبكرة أرقاماً قياسية. بدأ الناخبون في الولايات المتحدة الإدلاء بأصواتهم يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، وسط تركيز دولي على النتائج التي ستحدد مسار صنع القرار السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة خلال العامين المقبلين.

عطل تقني يضرب مراكز الاقتراع في نيويورك

أعلنت مقاطعة ويستتشستر بولاية نيويورك عن عطل فني حاد في أجهزة التصويت يؤثر على ما يصل إلى 250 ألف بطاقة اقتراع. قال كين جينكنز، الرئيس التنفيذي للمقاطعة، إن الأعطال طالت 332 مركز اقتراع موزعة على أكثر من 40 بلدية. تم الإعلان عن هذا العطل في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مما استدعى اتخاذ إجراءات طارئة لضمان سلامة العملية الانتخابية وتجنب أي تأخير كبير في فرز الأصوات.

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تحولات لوجستية بسبب الفيضانات في فلوريدا

أجبرت الفيضانات الخطيرة في وسط ولاية فلوريدا مسؤولي الانتخابات على نقل 18 مركزاً انتخابياً قبل فتحها بساعات. شملت المناطق المتضررة مقاطعات بريفارد، وهايلاندز، وإنديان ريفر، ومارتن، وأوكيتشوبي، وبالم بيتش، وسانت لوسي. أعلن مكتب وزير خارجية الولاية عن هذه الخطوة الساعة 6:15 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مبكراً بـ45 دقيقة عن الموعد الرسمي لفتح المراكز، لضمان سلامة الناخبين والعاملين في العملية الانتخابية.

تركيز ترامب على الاقتصاد وتأثيره على التصويت

يركز الناخبون الأمريكيون بشكل كبير على قضايا الاقتصاد والتضخم وتكلفة المعيشة، حيث بلغ متوسط سعر البنزين 4.17 دولار للجالون، وهو رقم قياسي يعكس الضغوط المالية على الأسر. يتصدر الرئيس دونالد ترامب المشهد السياسي بنشاطاته اليومية، حيث انشغل بمشروع تجديد "الحوض العاكس" واتهم نواباً ديمقراطيين بالتشهير. يقام البيت الأبيض ومنظمة ترامب السياسية "ماغا إنك" غرف عمليات لمراقبة النتائج، بينما يواصل ترامب حملته ضد خصومه السياسيين عبر وسائل التواصل التقليدية والرقمية.

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منافسات محورية وتأثير الذكاء الاصطناعي

تتجه الأنظار نحو سباقات مهمة مثل منافسة عبد الرحمن السيد الديمقراطي في ميشيجان ضد الجمهوري مايك روجرز، حيث يتقدم السيد رغم الهجمات الموجهة ضده من قبل ترامب. كما يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً متزايداً في تشكيل الرأي العام ونشر معلومات خاطئة حول المرشحين ومواعيد التصويت، مما يثير مخاوف بشأن تأثيره على ثقة الناخبين. تعكس هذه الديناميكيات تعقيد الساحة الانتخابية وتأثرها بالعوامل التكنولوجية والاجتماعية الحديثة.

توقعات النتائج وتأثير السياسات الحالية

تظهر الاستطلاعات أن نحو 78% من الأميركيين يحمّلون سياسات ترامب مسؤولية ارتفاع الأسعار، بينما لا يتجاوز تأييد أدائه الثلث وفق استطلاع أسوشيتد برس-نورك. تهدد الرسوم الجمركية والحرب على إيران باحتفاظ الجمهوريين بأغلبيتهم في الكونغرس، حيث تتراوح النتائج المحتملة بين سيطرة الديمقراطيين على النواب أو استمرار هيمنة الجمهوريين على المجلسين. ستعطي هذه الانتخابات مؤشراً واضحاً على رضا المواطنين عن السياسات الاقتصادية والأمنية المطبقة حالياً.