إقرار الحساب الختامي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بـ 29.7 مليار جنيه استخدامات رأسمالية

نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 15 لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن العام المالي 2024/2025، والذي أظهر تحقيق صافي ربح 337 مليون جنيه واستخدامات رأسمالية ضخمة تجاوزت 29.7 مليار جنيه.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 تابع (ب) الصادر بتاريخ 4 يونيو 2026، القانون رقم 15 لسنة 2026 بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراع ية عن السنة المالية 2024/2025، وذلك بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفقًا للمادة الثانية، بلغت جملة التكاليف والمصروفات خلال العام المالي 2024/2025 نحو 2 مليار و838 مليونًا و924 ألفًا و617 جنيهًا، موزعة على النحو التالي: الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بقيمة 1.2 مليار جنيه، والباب الثاني (شراء سلع وخدمات) بقيمة 800 مليون جنيه، والباب الثالث (فوائد وأعباء دين) بقيمة 300 مليون جنيه، والباب الرابع (منح ومزايا اجتماعية) بقيمة 200 مليون جنيه، والباب الخامس (نفقات أخرى) بقيمة 338.9 مليون جنيه. وأوضحت المادة الثالثة أن إجمالي الإيرادات المحققة خلال السنة المالية 2024/2025 بلغ 3 مليارات و176 مليونًا و321 ألفًا و984 جنيهًا، وتضمنت إيرادات ضريبية بقيمة 1.5 مليار جنيه، وإيرادات غير ضريبية بقيمة 1.2 مليار جنيه، وإيرادات رأسمالية بقيمة 476.3 مليون جنيه.

ونصت المادة الرابعة على تحقيق صافي ربح قدره 337 مليونًا و397 ألفًا و367 جنيهًا خلال العام المالي 2024/2025، وأشارت إلى أن كامل هذا المبلغ يمثل فائض حكومة. وبحسب المادة الخامسة، بلغت الاستخدامات الرأسمالية للهيئة نحو 29 مليارًا و779 مليونًا و950 ألفًا و733 جنيهًا، موزعة كالتالي: شراء أصول غير مالية (أراضي ومباني ومعدات) بقيمة 15 مليار جنيه، وأعمال إنشاءات بقيمة 10 مليارات جنيه، واستثمارات مالية بقيمة 4.7 مليارات جنيه.

وأوضحت المادة السادسة أن الإيرادات الرأسمالية بلغت 29 مليارًا و779 مليونًا و950 ألفًا و733 جنيهًا، وهي بالكامل إيرادات رأسمالية متنوعة من بيع الأصول والقروض والمنح. ويكشف الحساب الختامي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن تحقيق فائض مالي خلال العام المالي 2024/2025، إلى جانب تنفيذ استخدامات رأسمالية ضخمة تجاوزت 29.7 مليار جنيه، ما يعكس حجم الأنشطة والمشروعات المرتبطة بالتوسع الزراعي واستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية التي تتولاها الهيئة.

وتعد هذه النتائج مؤشرًا إيجابيًا على كفاءة إدارة الموارد المالية وتحقيق الاستدامة المالية للهيئة، وقدرتها على تنفيذ خططها الطموحة في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية. وتأتي هذه الأرقام في إطار جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي، حيث تسعى الهيئة إلى تنفيذ مشروعات كبرى مثل استصلاح الملايين من الأفدنة في الصحراء الغربية وشمال سيناء، وتطوير أنظمة الري الحديث، ودعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية بأسعار مخفضة.

ويؤكد الحساب الختامي الالتزام بالشفافية المالية والمحاسبة، حيث تم عرضه على مجلس النواب ومناقشته قبل إقراره، مما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في أداء الهيئة. ومن المتوقع أن تساهم هذه النتائج في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في مجال التنمية الزراعية، خاصة في ظل التحديات العالمية في سلاسل الإمداد الغذائي





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الحساب الختامي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراع الموازنة الاستخدامات الرأسمالية الربحية

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