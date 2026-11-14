إلغاء قرار التوقف الأرضي في الولايات المتحدة بعد تعطيل حركة الطيران

الإدارة الفيدرالية الأمريكية للطيران تلغي قرار التوقف الأرضي وترفع قيود الإقلاع بعد تعطيل حاد أثر على مليون ونصف مسافر ونقص التمويل

أعلنت الإدارة الفيدرالية الأمريكية للطيران عن إلغاء قرار التوقف الأرضي للطائرات، مما أدى إلى رفع القيود المفروضة على إقلاع الرحلات الجوية تدريجياً بعد فترة من التوقف الحاد. جاء هذا القرار بعد أن شحت المطارات الأمريكية من الطائرات بسبب تعليق الإقلاع، مما أدى إلى ازدحام هائل في المدارج وعدم وجود مساحات كافية لاستقبال المزيد من الطائرات العائدة.

أزمة التمويل وتعطل الحركة الجوية

أثر تعطيل حركة الطيران على نحو مليون ونصف مسافر في الولايات المتحدة، وفقاً لتقارير شبكة "سي إن إن". كما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن منصة "فلايت رادار" أن المطارات كانت تشهد توقفاً شبه كامل في حركة الطيران، مع امتلاء مدارج الطائرات وعدم وجود أماكن متاحة لاستيعاب المزيد منها. وقد أدى هذا الإغلاق الجزئي للحركة الجوية إلى شلل في التنقل الجوي عبر البلاد.

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دور وزارتي النقل والأمن القومي

أكد وزير النقل الأمريكي على ضرورة تشكيل فريق رئاسي لإنشاء نظام جديد للطيران، مشيراً إلى أن الكونجرس لم يعتمد التمويل اللازم لهذا المشروع الحيوي. من جانبه، أوضح وزير الأمن القومي الأمريكي أن الولايات المتحدة تحتاج ماسة إلى نظام طيران جديد لتحديث البنية التحتية الحالية. وقد حذر وزير النقل من تكرار اضطرابات وأعطال في حركة الطيران خلال الفترة المقبلة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة.

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نقص التمويل وتأثيره على التحديث

كشف وزير النقل الأمريكي أن إدارة الطيران طلبت مبلغ 30 مليار دولار لتحديث أنظمة الطيران القديمة، ولكنهم لم يحصلوا إلا على مبلغ ضئيل مقارنة بالحاجة الفعلية. وأشار إلى أن أنظمة الطيران الأمريكية لا تزال تعود إلى حقبة الثمانينيات، مما يجعلها غير مستعدة لمواكبة الضغوط الحديثة. هذا النقص في التمويل يعد عائقاً رئيسياً أمام تحديث البنية التحتية للطيران المدني في البلاد.