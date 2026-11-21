إلهام شاهين تستذكر مسيرتها في السينما من سن 17 عاماً، وتوضح سبب النجاح المفاجئ لفيلم السجينتان، مع كشف رغبتها في تقديم عمل تاريخي عن امرأة قوية.

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل علاقتها العميقة ب السينما المصرية ، مؤكدة أن هذا المجال يمثل الشغف الأكبر في حياتها وهو جزء لا يتجزأ من هويتها الفنية. وأوضحت أنها بدأت مسيرتها التمثيلية في سن السابعة عشرة، مشيرة إلى أنها لا تذكر أي أحداث مهمة من حياتها قبل هذه المرحلة تحديدًا. وأكدت أن انشغالها الدائم بالمسرحية والأفلام جعلها تنسى تمامًا تفاصيل فترة الطفولة والشباب المبكر.

بداياتها الفنية وانعدام الذاكرة قبل السابعة عشرة

أضافت إلهام شاهين، خلال ظهورها على هامش حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنها لم تعد تتذكر حياتها قبل أن تصبح ممثلة ناجحة. وصفت السينما بأنها العشق الكبير الذي استحوذ على كل انتباهها، مشيرة إلى أن النجاحات التي تحققت في مجال التمثيل هي المحور الوحيد الذي تركز عليه ذاكرتها. وأكدت أن الاندماج الكامل في العمل الفني منذ الصغر جعلها تتغاضى عن أي ذكريات شخصية سابقة على بداية احترافها للتمثيل.

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نجاح فيلم السجينتان المفاجئ وحضور جماهيري كثيف

تناولت الفنانة الكبيرة موضوع النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه فيلم السجينتان، مفسرة أنها لم تتوقع هذا القبول الواسع للمشاهدين في البداية. وأوضحت أنها كانت تتعامل مع الفيلم وقت إنتاجه باعتباره عملًا خفيفًا وصغيرًا النطاق، خاصة مع تركيزها الدائم على تقديم موضوعات فنية ثقيلة ومعقدة. وأشارت إلى أنها لم تحضر العرض الخاص للفيلم، مما حال دون معرفتها المبكرة بترحيب الجمهور له، وفوجئت باتصالات المخرج الذي أخبرها بحجم الإقبال الكبير.

وصفت إلهام شاهين المشهد الجماهيري حول فيلم السجينتان بأنه كان استثنائيًا، حيث نفدت جميع التذاكر بالكامل من المحلات. وأخبرت المشاهدين بضرورة الجلوس على السلالم بسبب عدم وجود مقاعد شاغرة داخل القاعات السينمائية، مما يعكس الشغف الكبير الذي كان موجودًا لدى الجمهور لمتابعة الفيلم. وأوضحت أن هذا النجاح المفاجئ كان مصدر دهشة كبير لها، نظرا لأنهم لم يكن لديهم توقعات بحدوث مثل هذا الحضور المكثف للعمل.

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أمنية فنية في تقديم شخصية نسائية تاريخية قوية

كشفت إلهام شاهين عن حلمها الفني المستقبلي، الذي يتمثل في تقديم عمل تاريخي يرصد حياة امرأة قوية ومؤثرة. وأوضحت أنها وصلت إلى مرحلة من اليأس بشأن إمكانية تحقيق هذه الأمنية على أرض الواقع، رغم رغبتها القوية في تجسيد شخصية نسائية تحمل أبعادًا تاريخية وإنسانية عميقة. وأشارت إلى أن هذا النوع من الأدوار يتطلب اهتمامًا خاصًا ودقة في السرد، وهو ما ترغب في تنفيذه مستقبلاً.

وأضافت الفنانة أن رغبتها في لعب دور امرأة تحمل قاسمًا مشتركًا من القوة والصمود التاريخي لا تزال حية بداخلها. وأكدت أن الوصول لمثل هذه الشخصيات المعقدة يتطلب جهدًا فنيًا كبيرًا، وهو ما يدفعها للاستعداد النفسي والمهني لتحقيق هذا الهدف في مشروع قادم. وأشارت إلى أن هذا الحلم الفني يظل محل تطلع دائم لديها، رغم الصعوبات التي قد تعترض طريق تحقيقه.