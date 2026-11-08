إمام عاشور مهدد بالغياب عن منتخب مصر بعد اختيار علي ماهر مدرباً جديداً

اتحاد الكرة يختار علي ماهر مدرباً للفراعنة ويضع إمام عاشور خارج التوقعات لمواجهتي مالاوي بسبب تراجع مستواه مع النادي الأهلي.

أعلن اتحاد الكرة المصري رسمياً عن تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة بناء الفريق قبل المشاركة في مواجهات دولية قادمة. جاء هذا القرار في إطار جهود الاتحاد لتطوير الأداء الوطني وتعزيز الثقة في الكادر التدريبي الحالي.

تفاصيل اختيار علي ماهر مدرباً للفراعنة

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة المصري عن التفاصيل الدقيقة وراء اختيار علي ماهر لتدريب منتخب مصر، حيث أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الإدارة، أن القرار جاء بعد دراسة متأنية لعدة أسماء مرشحة. وأشار أبو زهرة خلال تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر إلى أن علي ماهر يستحق هذه الفرصة نظراً للنتائج الإيجابية التي حققها في مسيرته التدريبية بالدوري الممتاز.

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تقدمت للترشح إلى المنصب ثلاثة أسماء بارزة هم حسام البدري ومؤمن سليمان وحسين عبد اللطيف، قبل أن يستقر اختيار الاتحاد على علي ماهر لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة. وأكد عضو مجلس الإدارة أن هذا الاختيار لم يكن انتقاصاً من جهود الجهاز الفني السابق، بل كان نابعاً من ظروف اجتماعية ورياضية معينة مرت بها البلاد.

إمام عاشور خارج حسابات الجهاز الفني الجديد

كشفت مصادر داخل اتحاد الكرة أن إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، مهدد حاليًا بالغياب عن قائمة منتخب مصر خلال المعسكر المقبل. يعود هذا الاستبعاد إلى عدم وجوده ضمن اختيارات علي ماهر، المدير الفني الجديد، مما يعكس تغيراً جوهرياً في الأولويات التقنية.

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يعود سبب هذا القرار بشكل أساسي إلى ابتعاد إمام عاشور عن المشاركة الفعالة في المباريات الأخيرة التي خاضها النادي الأهلي خلال موسم حافل. كما ساهم التذبذب الواضح في مستواه الرياضي منذ انطلاق الموسم الحالي في تقليص فرصه في الحضور مع المنتخب الوطني.

أوضح المصدر أن غياب اللاعب عن المشاركة بانتظام وعدم ظهوره بالمستوى المتوقع خلال الفترة الماضية، جعلا فرص انضمامه إلى المنتخب محدودة للغاية. يظل قرار الانضمام النهائي قيد المراجعة ويعتمد بشكل كامل على ما يمكن أن يقدمه اللاعب خلال المباريات القادمة أمام مالاوي.

التجهيزات والمفاوضات المالية والعقد

كشف مصطفى أبو زهرة عن أن المدير الفني الجديد طلب الحق في اختيار أعضاء جهازه المعاون بنفسه، وهو ما وافق عليه اتحاد الكرة فوراً. كانت المفاوضات الأولية التي أجراها الجانبان لم تتطرق إلى الجانب المالي أو مدة التعاقد، حيث ركزت على الجوانب الفنية والتشغيلية.

كلف الاتحاد كل من خالد الدرندلي وطارق أبو العينين بالتفاوض المباشر مع علي ماهر بشأن تفاصيل قيمة العقد ومدته الزمنية. يتزامن هذا الإجراء مع تحديد الأهداف الاستراتيجية المطلوبة من المدرب الجديد، في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال مواجهتي مالاوي.