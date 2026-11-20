أوضح إمام المسجد النبوي صلاح البدير أن الاستغفار يمحو الذنوب ويجلب الرزق والبركة، ودعا المسلمين إلى تعجيل التوبة وترك الإصرار على المعصية.

أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ صلاح البدير المسلمين ب تقوى الله والإنابة إليه والاستقامة على الطاعة وترك الذنوب والآثام. واستشهد في خطبته بقوله تعالى بأن الله مع المتقين، مؤكدًا أن التقوى هي الطريق الذي يقود العبد إلى التوفيق في حياته.

وبيّن فضيلته أن من علامات التوفيق تدارك التقصير، والندم على الزلات، والإقلاع عن السيئات، والإكثار من الاستغفار. وجعل الاستغفار الوسيلة العملية التي يعود بها المسلم إلى ربه بعد كل هفوة يقع فيها.

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الاستغفار مفتاح الخير وسبيل التوبة

أكد إمام المسجد النبوي صلاح البدير أن النصوص الشرعية دلت على مشروعية الاستغفار وفضله، واستدل بقوله تعالى بطلب المغفرة من الله لأنه غفور رحيم. وأشار إلى أن هذا المعنى يتكرر في آيات عديدة تدعو المؤمن إلى الرجوع إلى ربه كلما أخطأ.

ونقل فضيلته الحديث الوارد عن شداد بن أوس رضي الله عنه في سيد الاستغفار، وهو أن يقر العبد بربوبية الله وبعبوديته له، وأن يعترف بنعمة الله عليه وبذنبه، ثم يسأل الله المغفرة، لأنه لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه. وبيّن أن هذا الدعاء يجمع معاني التوحيد والاعتراف بالتقصير في صيغة واحدة.

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وأوضح الشيخ البدير أن الاستغفار عادة الأبرار ودأب الأخيار، واستشهد بدعاء الأنبياء والمؤمنين الذين يسألون الله المغفرة يوم الحساب. كما ذكر ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة.

فضل الاستغفار وباب التوبة المفتوح

بيّن إمام وخطيب المسجد النبوي صلاح البدير أن باب التوبة مفتوح لكل مذنب، وأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعًا لمن يرجع إليه. ودعا من أسرفوا على أنفسهم إلى عدم القنوط من رحمة الله، لأن رحمته أوسع من ذنوب العباد.

ونقل فضيلته الحديث القدسي الذي رواه أنس رضي الله عنه، وفيه أن الله يغفر لعبده ما دعاه ورجاه مهما بلغت ذنوبه، ولو بلغت عنان السماء، وأنه لو لقيه العبد بقراب الأرض خطايا دون أن يشرك به شيئًا لأتاه بقرابها مغفرة. وبهذا المعنى ربط الشيخ البدير بين سعة رحمة الله وشرط عدم الشرك به.

وأوضح فضيلته أن الله تعالى أخبر عباده بعفوه وحلمه وكرمه، وأن من يعمل السوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا. وأشار إلى أن الله لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر، وأنه يغفر بعد التوبة الصادقة.

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شروط التوبة الصادقة وتحذير من الإصرار

حدد إمام المسجد النبوي صلاح البدير علامات المستغفرين صدقًا، وهي ألا يعودوا إلى الذنب بعد الاستغفار، وأن يندموا ثم لا ينقلبوا إلى المعصية، وأن يقلعوا عنها ثم لا يرجعوا إليها. وجعل هذه الصفات معيارًا للتوبة الحقيقية التي يقبلها الله.

وختم فضيلته خطبته بالتحذير من أن يكون ثمرة الاستغفار غير مجرد تعجيل التوبة وترك الإصرار على المعصية والكف عن الظلم والجور. ووصف من لا يتحقق ذلك في نفسه بأنه جاهل مغرور، داعيًا المسلمين إلى مراجعة أنفسهم والمبادرة إلى التوبة قبل فوات الأوان.