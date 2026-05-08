إمبابة: رضيع متوفى أثناء التسول مع سيدة مسنة

شهدت منطقة إمبابة واقعة صادمة بعد العثور على رضيع متوفى أثناء وجوده مع سيدة مسنة كانت تتسول به في الشارع، وسط روايات متضاربة حول هويته وظروف وجوده معها. وبحسب شهود عيان، ظلت السيدة تحمل الطفل لساعات طويلة أثناء التسول بين المارة، بينما كان الرضيع في حالة إعياء شديدة ويبكي بشكل متواصل، ما دفع البعض للاعتقاد بأنه يعاني من الجوع أو الإرهاق، في الوقت الذي استمرت فيه المتسولة في استغلاله لاستعطاف المواطنين وجمع الأموال. ومع مرور الوقت، لاحظ عدد من الأهالي أن الطفل لم يعد يتحرك، ليقتربوا منها ويكتشفوا أن الرضيع فارق الحياة، الأمر الذي تسبب في حالة صدمة كبيرة بين الموجودين بالمكان.

روايات متضاربة حول هوية الطفل وخلال مناقشة السيدة، أدلت بأقوال متناقضة بشأن الطفل، إذ ذكرت في البداية أنه حفيدها، قبل أن تغير روايتها لاحقًا وتؤكد أن أحد السائقين أعطاها الرضيع من أجل التسول به، ما أثار شكوك الأهالي حول احتمالية تعرض الطفل للخطف أو الاستغلال. وعلى الفور، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى موقع الواقعة، وبدأت في فحص ملابسات الحادث والتحقيق في هوية الطفل، إلى جانب مراجعة أقوال السيدة لكشف حقيقة الواقعة وظروف وفاة الرضيع





