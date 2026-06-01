إنبي يحقق إنجازا تاريخيا بالتأهل لنهائي كأس عاصمة مصر

حقق فريق إنبي إنجازا تاريخيا ببلوغه نهائي كأس عاصمة مصر لأول مرة في تاريخه، بعدما حسم مواجهة الإياب أمام وادي دجلة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت.

سجل علي محمود هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة بمجهود فردي مميز داخل منطقة الجزاء، حيث استلم الكرة وسط ثلاثة مدافعين، ثم سددها قوية في الزاوية البعيدة على يسار الحارس. وكاد إنبي أن يضيف الهدف الثاني سريعا عبر أحمد إسماعيل الذي انفرد بالمرمى بعد تمريرة بينية رائعة، لكن عمرو حسام حارس وادي دجلة تألق في التصدي للكرة ببراعة، ليحافظ على آمال فريقه في العودة.

وشهدت المباراة أداء قويا من لاعبي إنبي الذين سيطروا على مجريات اللعب منذ البداية، بينما حاول وادي دجلة تعديل النتيجة عبر الهجمات المرتدة لكن دفاع إنبي كان يقظا. بهذا الفوز، يضرب إنبي موعدا مع المصري البورسعيدي في المباراة النهائية، بعد أن حسم المصري تأهله على حساب زد في مواجهة دراماتيكية انتهت بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل في مجموع المباراتين. وكانت مباراة الذهاب بين إنبي ووادي دجلة قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، مما جعل مواجهة الإياب حاسمة.

ويعتبر هذا الإنجاز غير مسبوق لإنبي الذي لم يسبق له بلوغ نهائي أي بطولة كبرى في تاريخه، حيث يقدم الفريق مستويات مميزة تحت قيادة المدرب عبد الحميد بسيوني الذي نجح في غرس الروح القتالية في صفوف اللاعبين. وأعرب بسيوني عن سعادته بالتأهل قائلا: 'هذا إنجاز لكل من يعمل في النادي، والجميع يستحق التهنئة، لكن الطريق لم ينته بعد، فالنهائي يحتاج لتركيز أكبر'.

من جانبه، أشاد علي محمود هداف المباراة بأداء زملائه، مؤكدا أن الهدف المبكر منحهم الثقة الكافية للسيطرة على المباراة. ويسعى إنبي لتعويض إخفاقه في الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل مركزا متواضعا في جدول الترتيب، لكن التأهل لنهائي الكأس يمنح الفريق فرصة للتتويج بلقب يضاف لسجله الخالي من الألقاب الكبيرة. وعلى الجانب الآخر، يسعى المصري للفوز باللقب بعد غياب طويل عن منصات التتويج، حيث يعيش الفريق البورسعيدي فترة من الاستقرار الفني تحت قيادة المدير الفني علي ماهر.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة النهائية حضورا جماهيريا كبيرا، حيث يسعى مشجعو الفريقين لمساندة فرقهم في هذا الحدث التاريخي. كما أن اللجنة المنظمة للبطولة لم تحدد بعد الموعد الرسمي للمباراة النهائية، لكن من المرجح أن تقام خلال الأيام العشرة المقبلة على أحد الملاعب الكبرى في القاهرة. وتعتبر بطولة كأس عاصمة مصر من البطولات الجديدة التي أطلقتها اتحاد الكرة المصري بهدف زيادة عدد المباريات التنافسية وتطوير مستوى الأندية، وقد حظيت بنسب مشاهدة عالية منذ انطلاقتها.

ويطمح إنبي لكتابة التاريخ بالفوز باللقب في أول ظهور نهائي له، بينما يأمل المصري في إضافة الكأس لخزائنه بعد انتظار دام لأكثر من عقد. وتشير التحليلات الفنية إلى أن المباراة ستكون متكافئة بين فريقين يمتلكان خطوطا هجومية قوية، لكن التفوق الدفاعي قد يحسم النتيجة. وفي النهاية، يظل الحلم المصري وإنبي معلقا بتحقيق إنجاز يخلد في تاريخ الكرة المصرية





