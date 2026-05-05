إنبي يرفض الحديث عن مجاملات تحكيمية للأهلي ويستعد للمواجهة

محمد إسماعيل، المدير الرياضي لنادي إنبي، يؤكد أن الفريق يركز على الأداء القوي في الملعب ولا يعير اهتمامًا للأحاديث حول التحكيم، مع استعداد الفريق لمواجهة الأهلي وفتح باب التفاوض لبيع بعض اللاعبين.

أكد محمد إسماعيل ، المدير الرياضي لنادي إنبي ، أن النادي لا يعير اهتمامًا للأحاديث التي تدور حول وجود تحكيم يميل لصالح النادي الأهلي ، وأشار إلى أن تركيز الفريق منصب بالكامل على تقديم أداء قوي ومتميز في الملعب وإبراز القدرات الحقيقية ل لاعبين .

وأوضح إسماعيل أن الهدف الأساسي للفريق هو الظهور بمستوى جيد أمام الفرق الكبيرة، وعلى رأسها الأهلي، لإثبات الإمكانيات الفنية والبدنية التي يمتلكها اللاعبون. وأضاف أن إنبي لا ينشغل بقضايا التحكيم أو ما يثار حولها، بل يركز على الاستعداد الجيد لكل مباراة والعمل على تحقيق أفضل النتائج.

كما تحدث عن التحركات التي يقوم بها النادي الأهلي لضم بعض لاعبي إنبي، مؤكدًا أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية حتى الآن، وأن أي مفاوضات ستتم من خلال القنوات الرسمية وبما يخدم مصلحة إنبي. وأشار إلى أن النادي يراقب عن كثب اللاعبين الذين يلقون اهتمامًا من الأهلي، ويقوم بتقييم العروض المقدمة قبل اتخاذ أي قرار.

وفي سياق متصل، نفى إسماعيل صحة ما تردد حول وجود اتفاق أو مجاملة لـ “تفويت” المباريات لصالح الأهلي أو أي فريق آخر، مؤكدًا أن هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة. وأوضح أن هذه الاتهامات قد سبق أن وجهت إلى إنبي قبل مواجهة الزمالك، وتم الزعم بأن النادي سيسهل المباراة لصالح الزمالك، وهو ما اعتبره أمرًا غير منطقي ويتكرر دون وجود أي دليل قاطع.

وأكد إسماعيل أن إنبي يتعامل بشفافية ومصداقية مع جميع الأندية، وأن النادي حريص على الحفاظ على سمعته الطيبة. وأشار إلى أن إنبي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تقدر الفريق وتدعمه في جميع المباريات. كما كشف إسماعيل عن وجود خطة لبيع بعض اللاعبين المميزين في الفريق مع بداية الموسم الجديد، بهدف الاستفادة المادية وإعادة بناء الفريق. وأوضح أن أربعة لاعبين على الأقل قد يرحلون بنسبة كبيرة، وأن النادي يتلقى عروضًا للاعبين من أندية مختلفة.

وأشار إلى أن النادي سيعمل على اختيار أفضل العروض التي تخدم مصلحة الفريق وتضمن له الاستفادة القصوى من بيع اللاعبين. وأكد إسماعيل أن النادي لا يمانع في الدخول في مفاوضات مع الأهلي لبيع بعض اللاعبين، إذا أبدى النادي الأحمر اهتمامه بضمهم. وأوضح أن إدارة إنبي تتعامل باحترافية مع جميع الأندية، وأن النادي حريص على بناء علاقات جيدة مع جميع الأندية المصرية. وأشار إلى أن إنبي يهدف إلى أن يكون نموذجًا يحتذى به في الاحترافية والشفافية في التعامل مع الأندية الأخرى.

وأختتم حديثه بالتأكيد على أن الفريق مستعد تمامًا لمواجهة الأهلي في المباراة المقبلة، وأن اللاعبين يتدربون بجد واجتهاد لتحقيق الفوز. وأوضح أن الفريق يمتلك مجموعة من اللاعبين الموهوبين القادرين على تحقيق الفوز في أي مباراة. وأشار إلى أن الفريق سيخوض المباراة بكل قوة وإصرار لتحقيق نتيجة إيجابية. وأكد إسماعيل أن الفريق يثق في قدراته، وأن اللاعبين لديهم الطموح لتحقيق الفوز على الأهلي.

وأوضح أن الفريق سيستغل نقاط ضعف الأهلي، وسيعمل على استغلال الفرص المتاحة له لتحقيق الفوز. وأشار إلى أن الفريق سيخوض المباراة بروح قتالية عالية، وأن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز. وأختتم حديثه بالتعبير عن ثقته في قدرة الفريق على تحقيق الفوز على الأهلي، وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة





