إنتاج مصر أول سيارة كهربائية محلية: MAGE EV تدفع بانتظار أولى 3000 وحدة

تنشر مصر فيديو يبرز تصنيع أول سيارة كهربائية بالكامل على أرضها، MAGE EV، بقدرة إنتاجية 3000 سيارة سنوياً مع 20 ألف هدف مستقبلي، مما يعزز صناعة السيارات المحلية.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو يسلط الضوء على إنتاج أول سيارة كهربائية محلية في مصر، MAGE EV ، التي تحمل علامة " دونج فينج ميج" الصينية وتُجمع في مصانع شركة النصر لصناعة السيارات. يأتي هذا الإطلاق في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي، مع نقل التكنولوجيا الحديثة لدعم قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتوسيع التصدير.

تفاصيل إنتاج MAGE EV ومراحل التصنيع

أكد المهندس يحيى عبد الحليم، الرئيس التنفيذي لشركة "إس إن أوتوموتيف"، أن السيارة الكهربائية MAGE EV هي أول سيارة كهربائية بالكامل يتم تجميعها محلياً في مصر. يوضح أن الإنتاج يمر بمراحل متعددة تشمل نقل المعرفة العملية والتكنولوجيا، حيث نجحت فرق العمل في شركة النصر وشركة "SN" في تنفيذ عمليات التجميع وفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة. يتخطى هذا المشروع حدود التجميع التقليدي ليقارن بأمثلة السيارات المستوردة، مع الحفاظ على جودة ومواصفات عالية.

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يعمل ليو جين، مدير مشروع CKD في مصر، على متابعة أعمال تجميع البطاريات واختبارها داخل مصر، مع ضمان دقة تصنيع هياكل السيارات المجمعة محلياً. كما يتولى التحقق من تطبيق معايير شركة دونج فينج عبر اختبارات القيادة على الطرق لضمان مطابقة السيارة للمواصفات الفنية. يضيف بوجود دعم فني لعمليات الدهان والتجميع النهائي، مع نقل التقنيات والخبرات المتعلقة ببطاريات الشركة إلى الجانب المصري.

معلومات تقنية ومواصفات الأداء

المهندس أحمد خيري، رئيس قطاع التصنيع بشركة "إس إن أوتوموتيف"، كشف عن مواصفات السيارة الجديدة. تعمل MAGE EV بالكهرباء بالكامل، مزودة ببطارية سعة 51 كيلوواط، وتتمتع بقوة 163 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 240 نيوتن متر. تسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.7 ثانية، مع مدى يصل إلى 445 كيلومتر وفق معيار CLTC.

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يدعم النظام نظام شحن سريع يتيح شحن البطارية من 0 إلى 80٪ خلال 28 دقيقة. يوفّر الأمان رداً متعدداً مع الوسائد الهوائية، نظام ABS، EBD، وBrake Assist. كما يضمن خيري تطبيق معايير الجودة في كل مرحلة، مع اختبار قيادة متكامل لكل سيارة قبل طرحها للعملاء، مع ضمان لمدة 7 سنوات أو 300 ألف كيلومتر، وضمان قاعدة البطارية لمدة 10 سنوات.

الخطط المستقبلية والإنتاج المستهدف

المهندس يحيى عبد الحليم أعلن أن الإنتاج المخطط الأولي للسيارة يبلغ 3000 وحدة سنوياً مع هدف الوصول إلى 20 ألف وحدة سنوياً. سيستهدف الإنتاج في البداية السوق المحلية، مع خطة التوسع لاحقاً إلى المصدّر الخارجي. يتوقع طرح MAGE EV في السوق المصرية خلال الربع الأول من العام المقبل، مع سعر تنافسي يتماشى مع رغبة الدولة في جذب الاستثمارات ودعم الصناعات المغذية.

تؤكد وزارة الصناعة على تطوير استراتيجية توطين الأجزاء المحلية، مع توسيع قاعدة الموردين المحليين لتوفير مكونات السيارات المحلية. يشارك المهندس محمد عبد الموجود، مدير توطين الأجزاء بشركة "إس إن أوتوموتيف"، في وضع خطة لتعزيز مشاركة الشركات المصرية في مراحل الإنتاج المختلفة. هذا المشروع يمثل خطوة رئيسية نحو تعزيز القدرة الصناعية المحلية وتوجيه توجه الدولة نحو صانعين سيارات كهربائية مستدامة.