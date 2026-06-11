إنجاز مصري عالمي: فريق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يحصد المركز الأول في مسابقة دولية للطاقة المتجددة

تفاصيل تفوق فريق من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مسابقة عالمية للطاقة المتجددة، حيث قدموا نظاماً مبتكراً لتقليل التكاليف وتعزيز الاستدامة البيئية في المناطق العمرانية.

في إنجاز علمي وهندسي رفيع المستوى يعكس مدى تطور القدرات الشبابية المصرية في المجالات التقنية الحديثة، استطاع فريق من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع القرية الذكية أن يحقق المركز الأول عالمياً في واحدة من أكبر المسابقات الدولية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة .

هذا التفوق لم يكن سهلاً، حيث شهدت المنافسة مشاركة واسعة النطاق ضمت نحو مائتين وواحد وثلاثين فريقاً ممثلاً لست عشرة دولة مختلفة، من بينها قوى تكنولوجية كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والهند بالإضافة إلى مجموعة من الدول الأوروبية الرائدة. وقد توج الفريق بهذا المركز المرموق بعد تقديم أداء استثنائي ومبتكر أثار إعجاب لجان التحكيم، مما أدى إلى حصولهم على شهادات تقديرية تشيد بالتميز والابتكار الذي قدموه، وهو ما يمثل نقلة نوعية مقارنة بالبطولات السابقة في هذا المجال.

وقد سلط برنامج مصر تستطيع، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق عبر قناة دي إم سي، الضوء على هذا النجاح من خلال استضافة أعضاء الفريق المتميزين وهم جومانا محمد وهلا محمد الشناوي وسليم تامر. وأوضح الفريق في حديثهم أن جوهر مشروعهم كان يتمثل في تصميم نظام طاقة متكامل وشامل لمنطقة جغرافية محددة تم اختيارها بعناية وفقاً للمعايير والشروط الصارمة التي وضعتها المسابقة.

وقد وقع اختيار الفريق على منطقة تتماشى مع توجهات الدولة المصرية في تنفيذ المشاريع القومية التي تستهدف تطوير المناطق التي كانت تعاني سابقاً من العشوائيات، بهدف تحويلها إلى مناطق مستدامة وصديقة للبيئة. ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى ثمانية وأربعين بالمئة، وذلك من خلال الاعتماد الكلي والجزئي على مصادر الطاقة المتجددة، مع العمل على رفع كفاءة استهلاك الموارد الأساسية مثل الكهرباء والمياه لضمان أقصى استفادة ممكنة وبأقل هدر.

وفيما يتعلق بالتفاصيل الفنية للمشروع، فقد اعتمد الفريق استراتيجية مبتكرة تقوم على إعادة توظيف المياه الرمادية، وهي المياه الناتجة عن الاستخدامات المنزلية اليومية البسيطة مثل مياه الاستحمام والأحواض، مع استبعاد مياه الصرف الصحي الثقيلة ومياه المطابخ نظراً لاحتوائها على زيوت ومواد كيميائية. يتم معالجة هذه المياه الرمادية لاستخدامها في توليد طاقة محدودة ومستدامة، يتم توظيفها في إنارة الممرات والسلالم، وتشغيل أنظمة المراقبة والكاميرات، وأنظمة الأمان المتطورة، بل ووصل الطموح إلى إمكانية دعم تشغيل المصاعد في المباني المرتفعة، مما يقلل الاعتماد على الشبكة القومية للكهرباء ويوفر تكاليف باهظة على المدى الطويل.

ولم يتوقف الابتكار عند هذا الحد، بل شمل المشروع نظاماً متكاملاً لإعادة تدوير المياه السوداء، حيث يتم تحويلها عبر عمليات معالجة كيميائية وبيولوجية إلى أسمدة عضوية عالية الجودة. تُستخدم هذه الأسمدة في دعم مشاريع زراعة الأسطح، والتي تدار بدورها عبر نظام زراعي متطور مدعوم بالكامل بالطاقة الشمسية. هذا التكامل بين إدارة المياه وتوليد الطاقة والزراعة الحضرية يعزز من مفهوم الاستدامة البيئية ويخلق دورة حياة مغلقة للموارد، مما يساهم في تحسين جودة الهواء وتوفير مساحات خضراء داخل المناطق السكنية المزدحمة.

أما عن رحلة الوصول إلى هذا اللقب العالمي، فقد أوضح أعضاء الفريق أن المسابقة لم تكن مجرد تقديم فكرة، بل تطلبت عملاً شاقاً تضمن إعداد تقارير فنية مفصلة، ورسم تصميمات هندسية دقيقة، وبناء نماذج محاكاة رقمية كاملة للمدينة المقترحة لضمان قابلية التطبيق على أرض الواقع. كما قام الفريق بإنتاج فيديوهات شرح توضيحية مفصلة لعرض آليات عمل النظام.

وقد خضعت كافة هذه المواد لتقييم دقيق وصارم من قبل لجان تحكيم دولية تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين من كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة والبيئة، الذين أشادوا بالرؤية الهندسية الشاملة والقدرة على دمج الحلول البيئية مع الاحتياجات المجتمعية، مما جعل هذا الفوز بمثابة شهادة ثقة في العقول العربية الشابة وقدرتها على المنافسة والابتكار في أرقى المحافل الدولية





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