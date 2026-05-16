إنجاز مصري عالمي في معرض جنيف للاختراعات بابتكار قضبان نسيجية بديلة للحديد في الخرسانة

تفاصيل فوز الدكتورة منار يحيى من المركز القومي للبحوث بالميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي للاختراعات عن ابتكار قضبان نسيجية متطورة تدعم المنشآت الخرسانية وتمنع الصدأ.

شهدت الساحة العلمية المصرية مؤخراً تحقيق سلسلة من النجاحات المبهرة والإنجازات المرموقة على المستوى الدولي، حيث تمكنت البعثات العلمية المصرية من حصد مراكز متقدمة وجوائز رفيعة في مسابقات عالمية أقيمت في عدة دول من بينها النمسا والهند.

تعكس هذه النتائج الإيجابية الدور الريادي الذي تضطلع به الدولة المصرية في دعم ورعاية مجالات الابتكار والإبداع العلمي، كما تؤكد على امتلاك الكوادر الوطنية من أساتذة وباحثين وطلاب قدرات تنافسية عالية تمكنهم من تقديم حلول تكنولوجية وعلمية مبتكرة في مختلف التخصصات البحثية، مما يضع مصر في مكانة متميزة على خريطة البحث العلمي العالمي. وفي سياق هذه الإنجازات، برز اسم الدكتورة منار يحيى إسماعيل عبد العزيز، الباحثة المتميزة بالمركز القومي للبحوث، والتي استطاعت انتزاع الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي للاختراعات في نسخته الحادية والخمسين لعام 2026.

وقد جاء هذا الفوز تتويجاً لابتكارها النوعي الذي يحمل اسم قضبان نسيجية لتدعيم التطبيقات الخرسانية. وأوضحت الدكتورة منار أن هذا الابتكار يمثل نقلة نوعية في مجال الهندسة الإنشائية ومواد البناء، حيث تعتمد الفكرة على إنتاج قضبان نسيجية متطورة تمنح المنشآت الخرسانية قوة وسعة تحمل تماثل تلك التي توفرها قضبان الحديد التقليدية، ولكن مع ميزة جوهرية تتمثل في القضاء التام على مشكلات الصدأ والتآكل التي تعاني منها الأسياخ الحديدية، خاصة في المناطق الساحلية أو البيئات ذات الرطوبة العالية، مما يطيل من العمر الافتراضي للمباني والجسور والمنشآت الحيوية بشكل كبير.

ولم تتوقف مميزات هذا الابتكار عند قوة التحمل فحسب، بل أشارت الباحثة إلى أن هذه القضبان الجديدة تتمتع بخصائص فائقة في مقاومة الضوضاء والاهتزازات الميكانيكية، بالإضافة إلى قدرتها العالية على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، وهو ما يجعلها خياراً مثالياً للتطبيقات الإنشائية الحديثة. وبناءً على هذه القيمة العلمية والتطبيقية المضافة، حصل الابتكار على براءة اختراع رسمية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مما يضمن حقوق الملكية الفكرية ويفتح الباب أمام التسويق التجاري.

وكشفت الدكتورة منار عن وجود مفاوضات جادة حالياً مع شركتين متخصصتين في مجال المقاولات ومواد البناء لتبني هذا الابتكار وبدء إنتاجه على نطاق واسع وتطوير خطوط إنتاج محلية تساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير بدائل وطنية عالية الجودة. وأكدت الباحثة أن قطاع البحث العلمي في مصر يمر بمرحلة من الطفرة غير المسبوقة، حيث لم يعد الهدف هو مجرد النشر العلمي في المجلات الدولية، بل أصبح التركيز منصباً على تحويل الأبحاث من مجرد نظريات حبيسة المعامل إلى منتجات فعلية تدخل في خطوط الإنتاج بالمصانع.

وأشادت بالتوجه الحالي للمركز القومي للبحوث الذي يسخر كافة إمكانياته التقنية والبشرية لتطوير الصناعة الوطنية، مؤكدة أن دمج البحث العلمي مع القطاع الصناعي هو السبيل الوحيد للارتقاء بالمجتمع المصري وحل مشكلاته المزمنة في مجالات البنية التحتية والصناعة. وتطمح الدكتورة منار في المرحلة المقبلة إلى مواصلة تطوير هذا المنتج لتحسين خواصه الميكانيكية والفيزيائية، لضمان وصول المنتج النهائي إلى أعلى معايير الجودة العالمية، بما يخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة في مجال العمران والتشييد





