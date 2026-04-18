إنجاز مزدوج للزمالك: نهائي الكونفدرالية ونهائي كأس مصر للسلة في ليلة تاريخية

احتفل الشارع الزملكاوي بإنجازين كبيرين في غضون ساعات قليلة، حيث تأهل فريق كرة القدم لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وفريق كرة السلة رجال لنهائي كأس مصر، في ليلة تعكس قوة الأداء والاستقرار في القلعة البيضاء.

في ليلة استثنائية رسمت لوحة الفرح في أروقة النادي الزمالك ، عاش عشاق القلعة البيضاء لحظات تاريخية لن تُنسى، حيث حقق فريقا كرة القدم والسلة إنجازاً مزدوجاً استغرق أقل من ساعتين ونصف ليُدخل السعادة إلى قلوب الملايين. تأهل الفريق الأول ل كرة القدم إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية ، بينما اقتنص فريق كرة السلة رجال بطاقة التأهل إلى نهائي كأس مصر ، في ملحمة رياضية جسدت روح الإصرار والعزيمة التي يتمتع بها أبناء مدرسة الفن والهندسة.

على صعيد كرة القدم، واصل الفارس الأبيض مسيرته الناجحة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث تمكن من حجز مقعده في المباراة النهائية بجدارة واستحقاق. بعد الفوز ذهاباً على مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، اكتفى الزمالك بالتعادل السلبي في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعبه، ليحسم التأهل رسمياً بمجموع المباراتين 1-0. لقد برهن الفريق بقيادة مديره الفني معتمد جمال على صلابة دفاعية ملفتة، وتنظيم تكتيكي عالٍ، وقدرة على إدارة المباريات الكبيرة بحكمة وهدوء، وهو ما مكنه من الحفاظ على شباكه نظيفة وعدم اهتزاز تقدمه. ينتظر الزمالك الآن الفائز من المواجهة المرتقبة بين اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي في نهائي سيكون حتماً على صفيح ساخن. الموعد مع لقاء الذهاب النهائي سيكون يوم 9 مايو القادم، على أن تقام مواجهة الإياب بعدها بأسبوع، في يوم 16 مايو، في قمة كروية ستحبس الأنفاس لتتويج بطل نسخة هذا العام.

وفي سماء كرة السلة، كان للزمالك بصمة خاصة، حيث أظهر رجال سلة القلعة البيضاء مستواهم الرفيع وقدرتهم على تجاوز المنافسين بقوة، ليصعدوا إلى نهائي كأس مصر لموسم 2025-2026. في كلاسيكو مصري مثير، تفوق الزمالك على غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 71-60، في مباراة أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر. قدم لاعبو الزمالك أداءً قوياً ومتكاملاً على مدار فترات اللقاء، حيث نجحوا في إنهاء الربع الأول متقدمين بفارق ضئيل، قبل أن يوسعوا الفارق تدريجياً وينهوا الشوط الأول لصالحهم. وفي الربع الثالث، بسط الفريق الأبيض سيطرته بشكل أكبر، ليؤكد تفوقه قبل أن يحافظ على هذا التقدم حتى صافرة النهاية. بهذا الانتصار الغالي، ضرب الزمالك موعداً في المباراة النهائية مع فريق المصرية للاتصالات، الذي تأهل بدوره بعد فوزه المثير على الاتحاد السكندري في نصف النهائي الآخر. الموعد النهائي يجمع الزمالك والاتصالات يوم الأحد 19 أبريل في تمام الساعة الثامنة مساءً على نفس الصالة، بينما سيخوض الأهلي والاتحاد السكندري مباراة تحديد المركز الثالث والرابع قبلها بساعات.

هذه النتائج المتميزة لا تعكس فقط قوة الألعاب الفردية في النادي، بل تشير إلى حالة من الاستقرار الفني والإداري، الذي يضع الزمالك في موقع المنافسة بقوة على مختلف الألقاب هذا الموسم، مما يشعل حماس الجماهير ويشحن طموحاتهم نحو المزيد من الانتصارات والإنجازات





