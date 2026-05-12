إنجازات مبادرة حياة كريمة في تطوير القرى المصرية وتعزيز الخدمات المحلية

تقرير مفصل حول تشغيل مشروعات الإدارة المحلية ضمن مبادرة حياة كريمة، بما يشمل الأسواق الحضارية ونقاط الإطفاء ومواقف النقل الجماعي لتحقيق التنمية الريفية.

تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثة ومكثفة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية وشاملة في مستوى معيشة المواطنين في القرى والريف المصري، سعيا نحو تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في توزيع الخدمات.

وفي هذا السياق، تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرا مفصلا وشاملا من الوحدة المركزية للمبادرة بالوزارة، يتناول آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بتشغيل مشروعات الإدارة المحلية في المرحلة الأولى من المبادرة. هذه المشروعات ليست مجرد مبانٍ إنشائية، بل هي ركائز أساسية لتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري، حيث تشمل مجموعة واسعة من المرافق الحيوية مثل الأسواق الحضارية ومواقف سيارات النقل الجماعي ونقاط الإطفاء، والتي تم تنفيذها بتنسيق وثيق وعالي المستوى بين الوزارة وكافة المحافظات المعنية لضمان الوصول إلى أقصى استفادة ممكنة في القرى المستهدفة وتلبية احتياجات السكان الأساسية.

وقد كشفت البيانات الرسمية الواردة في التقرير أن حجم الإنجازات تمثل في تنفيذ 351 مشروعا من مشروعات الإدارة المحلية، والتي تم توزيعها بدقة لتلبية الاحتياجات الفعلية لكل قرية وفقا لدراسات ميدانية. فقد تم إنشاء 130 نقطة إطفاء لتعزيز منظومة الحماية المدنية وتقليل زمن الاستجابة في حالات الطوارئ، مما يساهم في حماية الأرواح والممتلكات في المناطق الريفية التي كانت تفتقر لهذه الخدمات.

بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء 124 سوقا حضاريا تهدف إلى القضاء على العشوائية في التجارة الريفية وتوفير بيئة صحية ومنظمة للبائعين والمستهلكين على حد سواء، مما يقلل من التكدس المروري في مداخل القرى. كما شملت المشروعات تنفيذ 97 موقفا لسيارات النقل الجماعي لضمان سهولة انتقال المواطنين وربط القرى بالمراكز والمدن بشكل أكثر كفاءة وسلاسة.

وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه المنظومة المتكاملة أكثر من مليار وستمائة مليون جنيه، مما يعكس حجم الاستثمار الضخم الذي تضخه الدولة في تطوير البنية التحتية والخدمية للريف المصري. وأكدت الوزيرة في بيانها أن هذه المشروعات تهدف في المقام الأول إلى تعزيز إجراءات السلامة والحماية المدنية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توفير بدائل حضارية ومنظمة للأسواق العشوائية ومواقف النقل غير القانونية.

كما تسعى الدولة من خلال هذه الخطوات إلى خلق فرص عمل مستدامة للشباب في القرى، مما يساهم في تقليل الهجرة من الريف إلى المدن، ويعزز من سلاسل التجارة الريفية لتدعم الاقتصاد المحلي وتزيد من دخل الأسر الريفية. وفي إطار رؤية الدولة لضمان استدامة هذه المشروعات، وجهت الدكتورة منال عوض المحافظات بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتشغيل الكامل والتدريجي لهذه المرافق خلال العام الحالي، مع التأكيد على استيفاء كافة التجهيزات الفنية والتقنية المطلوبة قبل الافتتاح الرسمي لضمان جودة التشغيل.

ومن الناحية التنفيذية، أوضح الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية للمبادرة، أن العمل يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف المرسومة، حيث تم بالفعل الاستلام والتشغيل الكامل لـ 137 مشروعا من إجمالي المشروعات التي انتهى تنفيذها إنشائيا مؤخرا. وتتوزع هذه المشروعات المشغلة حاليا بين 55 موقفا للنقل الجماعي و 45 سوقا حضاريا و 37 نقطة إطفاء.

وشدد جاد الكريم على أن الوزارة تتبع معايير جودة صارمة جدا في عمليات الاستلام، حيث لا يتم تشغيل أي مشروع إلا بعد التأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المطلوبة، مع إلزام الشركات والمقاولين بتنفيذ كافة الملاحظات الفنية بدقة متناهية لضمان كفاءة التشغيل وطول العمر الافتراضي للمنشآت. وفيما يخص الخطط المستقبلية، أشار التقرير إلى أنه تم استلام والبدء في تجهيز الدفعة الثانية من المشروعات، والتي تضم 160 مشروعا إضافيا من المتوقع أن تدخل الخدمة فعليا خلال الأسابيع القليلة القادمة.

أما المشروعات المتبقية، والتي يبلغ عددها 54 مشروعا، فمن المقرر استلامها وتشغيلها بالكامل خلال النصف الأول من العام المالي الجديد. وتطمح الوزارة إلى توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال طرح بعض هذه المشروعات للاستثمار من قبل القطاع الخاص في إطار دور الوزارة والمحافظات، وهو توجه استراتيجي يهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الدولة في الإدارة والصيانة، وفي الوقت نفسه ضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والحفاظ على استثمارات الدولة في هذه المشروعات التنموية الكبرى.

إن هذه الجهود المتكاملة تعكس إرادة سياسية قوية لتحويل القرى المصرية إلى مجتمعات منتجة ومستدامة توفر كافة سبل الراحة والأمان لسكانها وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حياة كريمة التنمية المحلية تطوير الريف البنية التحتية الاستثمار المحلي

United States Latest News, United States Headlines