إنجازات متميزة لمزارع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في إنتاج الأسماك

تحقيق معدلات إنتاج عالية في مزارع برسيق والزاوية السمكية، في إطار جهود جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير الأسماك عالية الجودة للمواطنين.

تواصل المزارع التابعة ل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تحقيق إنجازات ملحوظة في مجال الإنتاج السمكي ، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوفير منتجات سمكية عالية الجودة للمواطنين.

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية الجهاز لرفع كفاءة الإنتاج السمكي وزيادة المعروض في الأسواق المحلية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار في الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة. وقد حققت مزرعة برسيق السمكية في محافظة البحيرة إنتاجًا وفيرًا بلغ حوالي ٦٠ طنًا من الأسماك المتنوعة، وذلك من مساحة إجمالية تبلغ ١٦ فدانًا. يعزى هذا النجاح إلى تطبيق أساليب تشغيل حديثة، والالتزام الصارم ببرامج التغذية والرعاية المتكاملة، بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة والمستمرة للأحواض السمكية.

كما سجلت مزرعة الزاوية السمكية إنتاجًا جيدًا يقدر بنحو ٢٥ طنًا من الأسماك المتنوعة، وذلك من مساحة ٧ أفدنة، مما يعكس كفاءة الإدارة الفنية وجودة العمليات التشغيلية داخل المزرعة. وفي تصريح له، أكد اللواء أ. ح الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس التطور الملحوظ في أداء المزارع السمكية التابعة للجهاز. وأضاف أن الجهاز يعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في مجال الاستزراع السمكي.

وأوضح أن هذه الجهود تساهم في تحقيق استدامة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي المتنامية. وأشار إلى أن المزارع الحكومية تلعب دورًا حيويًا في منظومة الإنتاج السمكي، حيث تساهم في تنظيم الأسواق وتوفير منتجات غذائية آمنة وصحية للمواطنين. وأكد اللواء فرحات على استمرار العمل على تطوير هذه المزارع ورفع كفاءتها خلال المرحلة القادمة، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد إبراهيم نوفل، مدير عام الإدارة العامة للمزارع بالجهاز، أن النتائج المتميزة التي تم تحقيقها هي ثمرة للجهود المتكاملة التي يبذلها فريق العمل في المزارع. وأشار إلى أن هذه الجهود تبدأ بجودة الزريعة المستخدمة، مرورًا ببرامج التغذية المتوازنة، وصولًا إلى المتابعة المستمرة لجودة المياه والحالة الصحية للأسماك. وأكد أن هذا التكامل ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج النهائي.

وأضاف أن الإدارة العامة للمزارع تواصل تقديم الدعم الفني والإشراف الميداني المستمر للمزارع التابعة للجهاز، بهدف ضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء والإنتاجية. كما أكد المهندس شعبان أبو السعيد، مدير مزرعة برسيق السمكية، أن الإنتاج الوفير الذي تم تحقيقه هو نتيجة للالتزام الكامل بخطط التشغيل، والحرص على تطبيق أحدث الأساليب الفنية في إدارة الأحواض السمكية، بالإضافة إلى الجهود المتواصلة لفريق العمل.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس حسن بدير، مدير مزرعة الزاوية السمكية، أن نتائج الحصاد تعكس كفاءة الأداء داخل المزرعة، والالتزام ببرامج الرعاية والتغذية، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير منظومة التشغيل وزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة. وتواصل مزارع الجهاز أداء دورها الحيوي في دعم الإنتاج السمكي، وتوفير الأسماك للسوق المحلي، بما يعزز من جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

إن هذه الإنجازات تؤكد التزام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بدعم قطاع الثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية في مصر





