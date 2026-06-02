إنجاز تاريخي في خفض معدلات الإنجاب وتوجيه النمو السكاني في مصر بحلول 2025

وزارة الصحة والسكان تكشف عن نتائج الخطة العاجلة للسكان 2025‑2027 التي أدت إلى تراجع معدلات الولادة، تقليص المناطق الحمراء، وتحسين الخصائص الديموغرافية في مصر، مع دعوة للجهات التنفيذية إلى مواصلة الجهود وفق رؤية 2030.

أعلن وزير ال صحة و السكان ، الدكتور خالد عبدالغفار، عن تحقيق إنجاز تاريخي في ضبط معدلات النمو السكان ي وتحسين الخصائص الديموغرافية في مصر بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يمثل أول ثمار المرحلة الأولى من الخطة العاجلة للسكان و التنمية للفترة 2025‑2027 التي تم تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومي للسكان.

تشير البيانات إلى أن مصر نجحت في تحويل ملف السكان إلى مسار تنموي مدروس يعتمد على استهداف دقيق ومخطط، ما أسهم في خفض معدلات الإنجاب وتعديل التركيبة السكانية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030. وفقاً للإصدار الثامن للمؤشرات السكانية المركبة، شهدت خريطة السكان في مصر تحسناً ملحوظاً عبر تقليل عدد المناطق الحمراء، وهي المناطق التي تحتاج إلى تدخلات مكثفة، إلى عشرين منطقة فقط بنهاية 2025 مقارنةً بـ43 منطقة في الإصدار السابع و74 منطقة في الإصدار السادس.

كما ارتفعت أعداد المحافظات الخالية تماماً من المناطق الحمراء إلى 13 محافظة مقارنةً بـ3 محافظات فقط في الإصدار السادس. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد المناطق الصفراء إلى 223 منطقة من 194 منطقة، وعدد المناطق الخضراء إلى 39 منطقة من 14 منطقة، ما يعكس تحسناً واضحاً في الأداء التنموي على المستوى المحلي.

من الناحية الديموغرافية، سجلت مصر انخفاضاً ملحوظاً في عدد المواليد تحت حاجز المليونين لأول مرة منذ سنوات، حيث أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل الولادة وصل إلى مولود واحد كل 15.9 ثانية في عام 2025. كما تراجع معدل المواليد إلى 18.1 لكل ألف مقارنةً بـ19.4 لكل ألف في عام 2023، وانخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.34 طفلاً لكل سيدة مقابل 2.54 طفلاً في 2023.

ويعزى هذا التراجع إلى تطبيق حزمة سياسات متكاملة تعاونت فيها وزارة الصحة والسكان مع المجلس القومي للسكان والجهات التنفيذية والمحافظات، مع تركيز خاص على تعزيز خدمات تنظيم الأسرة. في تصريح آخر، أشار المتحدث الرسمي للوزارة، حسام عبدالغفار، إلى نجاح الجهود المبذولة في محافظات بورسعيد، الغربية، دمياط، الدقهلية، والسويس التي حققت معدلات خصوبة إيجابية. وأكد أن المرحلة المقبلة ستركز على تدخلات موجهة تستند إلى بيانات دقيقة، لا سيما في بعض محافظات الوجه القبلي التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية خاصة.

يضيف عبدالغفار أن الوزارة ستجدد التزامها بتنفيذ الخطة العاجلة بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لضمان استدامة النتائج وتعظيم العائد من الاستثمارات في رأس المال البشري بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وفي سياق منفصل، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عواصف رعدية شديدة قد تضرب بعض المناطق اليوم، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أضرار الطقس القاسي





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السكان الإنجاب التنمية مصر 2030 الصحة العامة

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