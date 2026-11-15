إنجلترا تفوز على إسبانيا 3-2 في دوري الأمم الأوروبي 2026-2027

فاز منتخب إنجلترا على إسبانيا بنتيجة 3-2 على ملعب واندا ميتروبوليتانو، مما حسم الصدارة لمعسكر غاربوت بـ 15 نقطة في دوري الأمم الأوروبي.

حقق منتخب إنجلترا فوزاً مثيراً وصعباً على منتخب إسبانيا بنتيجة 3-2 في مباراة جمعت بينهما مساء يوم الأحد، ضمن الجولة الختامية من مجموعات دوري الأمم الأوروبي للموسم الحالي 2026-2027. وقع اللقاء على أرض ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، وهو استاد ضخم استوعب أجواء تنافسية عالية بين بطل العالم الحالي وصاحب الأرض.

تفاصيل الأهداف وتسلسل المباراة

افتتح المنتخب الإنجليزي التسجيل قبل نهاية الشوط الأول تماماً، من خلال ضربة جزاء نفذها نجم الهجوم هاري كين ببراعة لتسجيل الهدف الأول لمعسكره. لم يكن هذا الهدف نهاية المطاف، حيث استمر الإنجليزي في فرض هيمنته الهجومية مع انطلاق الشوط الثاني، مما جعل الأسبانيين في موقف صعب من البداية.

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في الدقيقة 53 من عمر المباراة، زاد الدفاع الإنجليزي أمانه وتقدم بهدف ثانٍ عن طريق إزري كونسا، مما رفع النتيجة إلى هدفين مقابل لا شيء. ثم أضاف بن وايت من نادي أرسنال الهدف الثالث لصالح إنجلترا في الدقيقة 57، ليسجل هدفاً آخر يعزز تألق المنتخب الضيف ويقوده للتقدم بثلاثية نظيفة.

طرد أندرسون ورد فعل إسبانيا

تغير مجرى الأحداث جذرياً بعد أن تلقى لاعب وسط منتخب إنجلترا إليوت أندرسون بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 63، مما أجبر الفريق الإنجليزي على اللعب بعشرة لاعبين لمدة نصف ساعة من عمر اللقاء. هذا النقص العددي فتح المجال أمام إسبانيا للانقضاض وطلب التعادل.

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لم تنتظر إسبانيا طويلاً للرد على هذا الوضع غير المتوقع، فسجلت ميكيل أوريازابال هدف التقليص من ركلة جزاء في الدقيقة 65، ليرتفع الرصيد إلى 3-1. ثم أضاف البديل نيكو ويليامز الهدف الثاني في الدقيقة 75، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2 بعد هجوم حماسي من أصحاب الأرض.

حسم الصدارة والنتائج النهائية

على الرغم من الخسارة في المباراة، كان كلا المنتخبين قد ضمنا بالفعل التأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة قبل انطلاق اللقاء. ومع ذلك، كان الفوز ضرورياً لإنجلترا للسيطرة على المجموعة، بينما كافحت إسبانيا للحفاظ على مكانها التنافسي في الترتيب العام للنساء.

مع هذا الفوز، اقتنص منتخب إنجلترا الصدارة النهائية للمجموعة برفع رصيده إلى 15 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب إسبانيا الذي تراجع ترتيبه ليحتل المركز الثاني في المجموعة. تظل هذه النتيجة شاهداً على قوة المنتخب الإنجليزي الهجافية رغم التعثرات الدفاعية في الشوط الثاني.