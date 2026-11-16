إنجلترا تتغلب على إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 3-2

فاز منتخب إنجلترا على إسبانيا بنتيجة 3-2 في دوري الأمم الأوروبية، حيث أشاد المدرب توماس توخيل بالأداء وحلل المحللون دور بن وايت وجود بيلينغهام في الحسم.

تمكن منتخب إنجلترا من تحقيق انتصار مثير وقوي على منتخب إسبانيا بنتيجة 3-2، وذلك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. جاء هذا الفوز كدليل على تطور الفريق وتحسن أدائه التكتيكي مقارنة بالمواجهات السابقة، حيث أظهر اللاعبون قدرة عالية على التحكم في المباراة وإدارة الفترات الحرجة منها. شهد اللقاء مشاركة قوية من كلا الطرفين، لكن الميزة الكبيرة كانت لصالح الأسود الثلاثة الذين نجحوا في حسم النتيجة لصالحهم.

تحقيق الفوز وتفادي سيناريو الهزيمة السابقة

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هذا الانتصار يبرئ منتخب إنجلترا من أي مقارنات سلبية بمواجهته السابقة مع الأرجنتين. في نصف نهائي كأس العالم 2026، تعرض المنتخب الإنجليزي لهزيمة أمام الأرجنتين بنتيجة 1-2، بعد أن عاب الكثيرون عليهم العودة إلى أسلوب دفاعي مفرط بمجرد التقدم بهدف، مما سمح للأرجنتين بإدراك هدفين في الدقائق الأخيرة. ومع ذلك، يرفض التقرير الإنجليزي هذه المقارنة، مشيرا إلى أن أداء الفريق ضد إسبانيا كان مختلفا جذريا.

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استمر منتخب إنجلترا في شن الهجمات حتى بعد التميز بهدفين مقابل صفر، وهو ما عكس رغبة ملحة في الحفاظ على التقدم وتوسيع الفارق. جاء تلقي الهدفين المتأخرين ضد إسبانيا نتيجة حصول اللاعب إيليوت أندرسون على بطاقة صفراء في الدقيقة 63، مما أجبر الفريق على اللعب بـ10 لاعبين. وعلى الرغم من ذلك، أظهر المنتخب نضجا تكتيكيا غير مسبوق في إدارة الفارق العددي.

إشادة توخيل بالأداء وتميز الظهيرين بن وايت ولويس هول

شيد المدرب الألماني توماس توخيل بالأداء الذي قدمه فريقه، واصفا إياه بأفضل أداء يظهره منتخب إنجلترا منذ توليه المسؤولية. نجح توخيل في إيجاد حلين دفاعيين متميزين في الظهيرين بن وايت ولويس هول، أثبتا جودتهما العالية ضد بطل العالم الحالي إسبانيا. على الرغم من استقبال هدفين في ظل النقص العددي، فإن الفريق كان كادحا لإسبانيا في خلق الفرص، حيث لم تسدد اللاروخا أي كرة على المرمى عندما كان هناك 11 لاعبا.

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يعود الفضل في ذلك بشكل كبير إلى صلابة الظهيرين، حيث تحول كلاهما إلى جدار دفاعي منيع عندما اشتدت الضغوط. قدم بن وايت تصديا بطوليا في اللحظات الأخيرة من المباراة، مما حافظ على تقدم الفريق. من جانبه، لم يقتصر دور لويس هول على تحييد خطورة اللاعب لامين يامال فقط، بل نجح في محاكاة أسلوبه، حيث كانت مراوغاته جريئة وأربكت حسابات المنتخب الإسباني.

دور بن وايت الهجومي وجود بيلينغهام القيادي

أسهم بن وايت بشكل مباشر في تسجيل الهدف الثالث لإنجلترا، الذي جاء نتيجة تقدم هجومي من مركز الظهير. هذا الهدف أعاد إلى الأذهان أسلوب المدرب البرازيلي المخضرم كارلوس ألبرتو، وبدا وكأن رحلة وايت لاستعادة مكانته مع المنتخب الإنجليزي قد اكتملت في تلك اللحظة. كان الهدف دليلا على التكامل بين الخطوط الدفاعية والهجومية، ومظهرا من مظاهر التطور التكتيقي للفريق.

من جهة أخرى، برز اللاعب جود بيلينغهام كعامل رئيسي مكّن إنجلترا من منافسة إسبانيا على قمة التصنيف العالمي. ورغم أنه لم يسجل أهدافا كما هو الحال العادة، إلا أنه بث الرعب في صفوف المنتخب الإسباني لأن لاعبيه يعرفون جيدا قدراته. أكد تحليل الصحيفة البريطانية أن التغلب على الأفضل يتطلب قوة ذهنية تضاهي القوة البدنية، وقد كان بيلينغهام مؤمنا بقدرته على ذلك، مما جعل المنتخب الإنجليزي يؤمن بذلك أيضا، بفضل ثقته العالية وحضوره المهيب ومهاراته الفذة.

تطور إزري كونسا وجيمس ترافورد في هذه المواجهة

تصدر اللاعب إزري كونسا قائمة الظهيرين الأفضل في المنتخب الإنجليزي، وفقا للصحيفة البريطانية، التي أكدت أن خط الدفاع يجب أن يُبنى من حوله. شدد توخيل على تطور كونسا بفضل انتقاله لنادي أرسنال، وهو ما تم تأكيده في تلك المواجهة، خاصة في ظل حاجة المنتخب لظهير ناضج وموثوق في المواجهات الكبرى. لم يكتف كونسا بالتسجيل فحسب، بل تحمل مسؤوليات أكبر، وكانت تدخلاته الهادئة وتصدياته الحاسمة أمام مرماه مصدر طمأنينة كبير.

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فيما يخص حارس المرمى جيمس ترافورد، حمل المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي مسؤولية الخسارة لتصديه للعديد من الفرص. رغم أن أداء ترافورد كان يعيبه أحيانا التهور وعدم النضج، إلا أنه بعد أداء كالذي قدمه ضد إسبانيا، بدا شخصا آخر ولاعبا مختلفا تماما. تمتلك الصحيفة البريطانية أن ترافورد يملك كل المقومات اللازمة، وربما استغل هذه المباراة ليحفر اسمه بقوة في قائمة الفريق الأساسية.