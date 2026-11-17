انتصر منتخب إنجلترا على إسبانيا 3-2 في مدريد ليقصر سلسلة اللاهزيمة الإسبانية، فيما تأهلت بلجيكا وفرنسا رسميًا للدور نصف النهائي من دوري الأمم.

حقق منتخب إنجلترا انتصارًا تاريخيًا على مضيفه منتخب إسبانيا بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة أقيمت على استاد سانتياغو برنابيو في مدريد، لتمنع الأسبان من إكمال سلسلة لا تُضاهى من الانتصارات المتتالية. جاء هذا الفوز الحاسم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ب دوري الأمم ، ليقصر سلسلة عدم الخسارة التي امتدت إلى 43 مباراة متتالية في الوقتين الأصلي والإضافي، والتي كانت قد بدأت في مارس 2024. يبرز هذا الحدث كبداية قوية لمسيرة المنتخب الإنجليزي نحو الأدوار المتأخرة، وسط تصعيد تنافسي ملحوظ في المجموعة الثالثة.

تفاصيل المباراة والإنجازات الفردية

سجل منتخب إنجلترا هدفه الأول من خلال هاري كين، الذي استغل ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يعزز إزري كونسا التقدم بهدف ثانٍ بضربة رأس قوية في الدقيقة 53. وساهم بن وايت في إضافة الهدف الثالث بعد أربع دقائق فقط، ليصبح المؤشر واضحًا على تفوق إنجلترا التكتيكي والجسدي. ورغم أن إسبانيا كانت قد تفوقت على إنجلترا في مباراة الذهاب بنتيجة 3-2 على ملعب ويمبلي، فإن المنتخب الإنجليزي نجح هذه المرة في قلب الطاولة وتحقيق انتصار مثير في العاصمة الإسبانية.

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سجل هاري كين هدفه رقم 93 بقميص منتخب إنجلترا، في إنجاز فردي يرفع من مكانته كلاعب قدير، بينما واصل المنتخب الإنجليزي نتائجه المميزة خارج أرضه بتحقيق انتصاره العاشر على التوالي في المباريات الرسمية. حافظ الحارس جيمس ترافورد على نظافة مرماه في الشوط الثاني بفضل التصدي للمحاولات الخطيرة التي حاولت إسبانيا من خلالها تقليص الفارق، خاصة بعد أن استفادت من الطرد الذي تعرض له إليوت أندرسون في الدقيقة 63.

حاول المنتخب الإسباني العودة إلى المباراة بقوة، حيث قلص ميكيل أويارزابال النتيجة من ركلة جزاء، ثم سجل نيكو ويليامز الهدف الثاني في الدقيقة 75، ليخلق جوًا من التوتر والحماس في الدقائق الأخيرة. وعلى الرغم من الضغط الإسباني المكثف، إلا أن دفاع إنجلترا ثبت صمته وحافظ على تقدمهم حتى صافرة النهاية، مما ضمن لهما حجز مقعدين في الدور ربع النهائي، حيث أنهت إنجلترا المجموعة الثالثة في الصدارة برصيد 15 نقطة، متقدمة بفارق الأهداف على إسبانيا التي جاءت في المركز الثاني بنفس الرصيد.

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تأهل بلجيكا وخسارة إيطاليا المريرة

في المجموعة الأولى، تلقى المنتخب الإيطالي خسارة قاسية أمام بلجيكا بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب العاصمة بروكسل، مما يعني وداع إيطاليا لسباق التأهل إلى الدور ربع النهائي رغم فوزها السابق. كانت إيطاليا قد تقدمت أولًا عن طريق فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، لكن المنتخب البلجيكي رد بقوة وسجل ثلاثة أهداف خلال 26 دقيقة، بواسطة ماكسيم دي كويبر وناثان نجوى وجيريمي دوكو، مما قلب موازين المباراة لصالحهم.

واصل أصحاب الأرض تفوقهم في الشوط الثاني وأضاف دييجو موريرا الهدف الرابع، بينما فشل إسبوزيتو في تقليص الفارق بعدما أهدر ركلة جزاء محققة في الدقائق الأخيرة، مما عزز من إحباط اللاعبين الإيطاليين. جاءت هذه الهزيمة الإيطالية بعد أيام قليلة من الفوز على فرنسا بنتيجة 3-1، لكن النتائج تغيرت بشكل جذري في الجولة الختامية، مما أتاح لبلجيكا خطف بطاقة التأهل الثانية برصيدها الذي بلغ 12 نقطة، متجاوزة إيطاليا في التصنيف.

يشهد هذا الموسم من دوري الأمم صراعًا متشابكًا بين المنتخبات الأوروبية الكبرى، حيث تعكس نتائج هذه الجولات الأخيرة تقلبات حادة في التوقعات والمواقع. تأكد لبلجيكا أنها تمتلك عمقًا تكتيكيًا هجوميًا كبيرًا يسمح لها بتحقيق انتصارات ساحقة ضد منافسين كبار، في حين توضح الخسارة الإيطالية هشاشة الأداء الدفاعي أمام الهجمات المرتدة السريعة. تبقى هناك تساؤلات حول أداء الفرق في المراحل التالية، لكن التأهل أصبح رسميًا لهذه الأندية الثلاث على الأقل.

فرنسا تحسم الصدارة وتودع تركيا

نجح المنتخب الفرنسي في إنهاء مشواره بدور المجموعات بصورة إيجابية وحاسمة، بعدما تغلب على منتخب تركيا بنتيجة 2-1 في مدينة بوردو، ليحسم صدارة مجموعته ويعبر إلى المربع الذهبي. جاء الهدف الأول لفرنسا عن طريق خطأ تاريخي للمدافع التركي أميرهان توبتشو، الذي سجل بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف إيلي جونيور كروبى الهدف الثاني لصالح الديوك، ليرفع سقف التوقعات حول أداء الفريق الفرنسي.

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تمكن عبد الكريم بردقجي من تسجيل هدف تقليص الفارق لمنتخب تركيا خلال الدقائق الأخيرة، في محاولة يائسة لتجنب الهزيمة ودفع المباراة نحو التعادل، لكن المنتخب الفرنسي حافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة، ليؤكد تفوقه ويحسم موقعه في صدارة المجموعة. هذا الفوز يؤكد استقرار الأداء الفرنسي في المباريات الحاسمة، وقدرته على الاستفادة من الأخطاء الفردية والضغط المستمر على المنافسين.

باختصار، تأهل أربعة منتخبات رسميًا إلى نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبي: إنجلترا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا، في حين حلت إيطاليا رابعًا في مجموعتها دون فرصة للعب الأدوار المتأخرة. تفتح هذه النتائج بابًا لتنافس شديد بين الفرق الباقية، حيث ستبدأ التحضيرات للمباريات الحاسمة التي ستحدد هوية البطل النهائي. تظل ذكريات سلسلة 43 مباراة بدون هزيمة لإسبانيا سجلًا تاريخيًا، لكن الفوز الإنجليزي في مدريد يثبت أن الحدود في كرة القدم قابلة للاختراق في أي لحظة.