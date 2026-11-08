إنجي المقدم تكشف عن سنوات البطالة القاسية ورسالتها الصريحة لمتابعي السوشيال ميديا

فنانة مصرية بارزة تتحدث في حوار حصري عن تحديات الوسط الفني، الفترة التي قضتها بلا عمل، وأبرز أدوارها التمثيلية الصعبة، مع رسالة مباشرة لمتابعيها على المنصات الرقمية.

في لقاء صحفي خاص ومكثف مع برنامج نغم إف إم الذي تقدمه الإعلامية أميرة نور، كشفت الفنانة إنجي المقدم عن جوانب متعددة من حياتها الفنية والشخصية، مقدّمة نظرة صادقة عن واقعها كواحدة من أبرز نجوم الدراما المصرية.

بدأت إنجي الحديث بمفارقة شخصية واضحة، حيث وصفت ذاتها بأنها شخصية كلاسيكية تخشى التغيير في حياتها اليومية، لكن هذا الخوف يتحول فجأة إلى جرأة ومغامرة عند دخولها عالم التمثيل، مما يجعلها ترفض تقييد نفسها بنوع واحد من الأدوار وتسعى دائما لتغيير جلدها الفني بسرعة لمواكبة التطور. وتناولت حوارها رحلتها الطويلة التي بدأت بحلم الطفولة بالتمثيل، لكن الظروف العملية أجبرتها على العمل كمذيعة بعد زواجها وإنجابها، قبل أن تتخذ قرارا جريئا بترك التقديم والتفرغ الكامل للتمثيل، بعد أن أدركت أن هذا هو مسعاها الحقيقي.

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رحلة إنجي المقدم من التقديم إلى التمثيل

ولم تكتفِ إنجي المقدم بالحديث عن بداياتها، بل غاصت في تفاصيل قسوة الوسط الفني الذي وصفته بالغدار، كاشفة عن فترة عصيبة ومظلمة استمرت ثلاثة أعوام كاملة لم تتحرك فيها ولم تجد عملا فنيا، مما دفعها لإعادة حساباتها واختيار أعمال تتناسب مع شخصيتها الفنية بعمق. وأكدت أن ابنتها الكبرى تبلغ من العمر 24 عاما وابنها 16 عاما، مشيرة إلى أنها تشعر نفسها أما منذ فترة طويلة رغم أن أولادها يتعاملون معها كأختهم تقريبا نظرا لروحها المفتوحة القريبة منهم.

واستعرضت أبرز محطاتها التمثيلية، مؤكدة سعادتها الكبيرة بشخصية كاميليا في مسلسل وتر حساس التي شقت طريقها بقوة، ومشيرة إلى التعقيد النفسي الذي فرضته عليها شخصية علياء في مسلسل آخر والتي استلزمت منها دروسا في تغيير طبقة صوتها. كما تطرقت لتجربتها في ليالي أوجيني وكيف ظن الجمهور لديها أصول إيطالية، مقدرة الانتقال المفاجئ من هذا الدور الناعم إلى شخصية صفية الصعيدية في ولد الغلابة أمام النجم أحمد السقا، واصفة إياها بأنها نقلة صادمة وتحديا كبيرا وجهت فيه الشكر للمخرج محمد سامي لمساعدتها في تقمص الشخصية التي تركت بداخلها حالة من العنف والغضب كادت تضر بحياتها الأسرية لولا تنبيه صديقة مقربة.

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أبرز أعمال إنجي المeddamma وتنوع شخصياتها

وفي ختام حوارها، لم تنس إنجي المقدم التطرق إلى جانبها الإنساني والطبيعي، حيث أكدت موافقتها الفورية على المشاركة في مسلسل الاختيار 2 باعتباره واجبا قوميا يعلو على أي اعتبار فني، كما ذكرت أدوارا مميزة أخرى مثل دور الجاسوسة في هجمة مرتدة وشادية في كامل العدد. وعن كيمياء الأعمال، أكدت أن النجم محمد ممدوح هو أكثر الفنانين توافقا معها فنيا، مشيدة بروح إياد نصار الكوميدية القوية خلف الكاميرات، ومعددة أقرب أصدقائها في الوسط الفني.

وأصدرت رسالة حادة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبتهم بالرفق واللين مع النجوم، موضحة أنها تكره السوشيال ميديا كرها عميقا ولا تستخدمها إلا لضرورة العمل فقط. كما كشفت عن انتهائها من تصوير مسلسل قلب شمس مع يسرا ومحمد سامي كممثل، وعن دورها الخاص في حليمة جبران مع مي عمر، مؤكدة أن طاقتها الأنثوية حقيقية مفعمة بالحب والحنان بعيدا عن صراعات الفن، مشددة على أنها لا تستحق كل ما يقال عنها من تجريح.