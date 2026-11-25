الوزارة تعلن فتح السوق الإندونيسي أمام الفول السوداني المصري رسمياً بعد انتهاء المفاوضات التقنية، مما يعزز الصادرات ويعزز الاقتصاد القومي.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نجاح جهودها الدبلوماسية والفنية في إنهاء ملف التفاوض المطلوب لفتح السوق الإندونيسي رسمياً أمام صادرات الفول السوداني المصري، سواء كان مقشوراً أو غير مقشور. وتأتي هذه الخطوة الحاسمة كنتيجة مباشرة للتوجيهات الراسخة من قبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي شدد فيها على ضرورة توسيع مظلة الصادرات الزراعية المصرية للوصول إلى أسواق دولية جديدة تدعم استقرار الاقتصاد القومي وتزيد من الاحتياطي الاستراتيجي.

تفاصيل المفاوضات الفنية والجدول الزمني

أسفرت الجولة المكثفة من المفاوضات الفنية والتنسيق المستمر بين السلطات الحجرية في البلدين عن إعلان هيئة الحجر الزراعي الإندونيسية عن إنهاء دراسة تحليل مخاطر الآفات واعتماد الاشتراطات الحجرية الخاصة بالاستيراد بشكل كامل. وقد تم إبلاغ نظيرتها المصرية بهذا القرار الإيجابي من خلال خطاب رسمي صادر بتاريخ 17 نوفمبر 2026، مما يعني تحول الفول السوداني المصري من منتج محتمل إلى مورد رسمي ومرخص للسوق الإندونيسي.

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ونصت الشروط الرسمية الصادرة في هذا السياق على أن يدخل القرار الجديد حيز النفاذ الفعلي بعد مرور 30 يوماً فقط من تاريخ صدوره، مما يدل على سرعة الإجراءات وكفاءة التعامل البيروقراطي بين الجانبين المصري والإندونيسي. ويهدف هذا التسريع في الجداول الزمنية إلى تمكين المزارعين والمصدرين المصريين من الاستفادة الفورية من الفرص التجارية المتوفرة في السوق الإندونيسي الضخم دون تأخير إداري إضافي.

الموقع الاستراتيجي لإندونيسيا في السوق العالمي

أكد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن فتح السوق الإندونيسي يكتسب أهمية استراتيجية كبرى ونوعية، نظراً لكون إندونيسيا تُعد من أبرز الأسواق العالمية المستوردة للفول السوداني على الإطلاق. وتتسم هذه السوق بالديناميكية العالية والتنافس الشديد بين كبرى الدول المنتجة والمصدرة عالمياً، مثل الهند والولايات المتحدة والأرجنتين، مما يجعل النجاح في اختراقها مؤشراً قوياً على الجودة العالمية للمنتج المصري.

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وتتيح هذه الخطوة للمنتج المصري فرصة واعدة وواقعية لتعزيز تواجده بشكل قوي في منطقة جنوب شرق آسيا، والتي تمثل ركيزة أساسية في التجارة الزراعية العالمية. إن القدرة على منافسة هذه الاقتصادات العملاقة في سوق إندونيسي تفتح آفاقاً واسعة للتوسع المستقبلي نحو دول مجاورة أخرى في المنطقة، مما يخلق مساراً تجارياً متكاملاً للدول المنتجة للفول السوداني ذات الميزة التنافسية.

نمو الصادرات المصرية وآفاق المستقبل

شهد الأداء التصاعدي لصادرات الفول السوداني المصري نمواً متواصلاً وملموساً خلال السنوات الأخيرة، مما رسخ مكانة مصر كواحدة من كبار الدول المصدرة لهذا المحصول على مستوى العالم. وقد ارتفعت كميات الصادرات من 51 ألفاً و125 طناً في عام 2023، لتصل إلى 67 ألفاً و488 طناً في عام 2024، قبل أن تقفز بشكل ملحوظ إلى 77 ألفاً و817 طناً في عام 2025.

يعكس هذا النمو الرقمي المتزايد الثقة الدولية المتزايدة في جودة وسلامة الحاصلات الزراعية المصرية، وكذلك كفاءة منظومة الحجر الزراعي والرقابة المحكمة التي تمارسها الدولة على الصادرات. يأتي هذا النجاح ضمن الاستراتيجية الشاملة للوزارة الرامية إلى تنويع وجهات التصدير وتيسير حركة التجارة الخارجية أمام المنتجات الزراعية المصرية، مما يضمن تدفق عائدات اقتصادية مستدامة وداعمة للقطاع الزراعي المصري.