أعلنت إندونيسيا عن إلغاء الرسوم الجمركية على بعض المنتجات البلاستيكية وغاز البترول المسال لدعم منتجي البلاستيك المحليين في مواجهة نقص النفثا وارتفاع الأسعار.

أعلنت الحكومة الإندونيسية عن حزمة إجراءات اقتصاد ية عاجلة تهدف إلى دعم قطاع البلاستيك المحلي والتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد. يأتي هذا القرار في ظل تداعيات الأوضاع الإقليمية وتحديدًا الاضطرابات في إمدادات النفثا ، وهي مادة خام أساسية في صناعة البلاستيك .

وزير تنسيق الشئون الاقتصادية الإندونيسي، إيرلانجا هارتارتو، كشف عن خطة لإلغاء الرسوم الجمركية على بعض أنواع المنتجات البلاستيكية، بالإضافة إلى غاز البترول المسال المستخدم في صناعة البتروكيماويات. هذه الخطوة الاستثنائية تهدف بشكل مباشر إلى مساعدة منتجي البلاستيك على تجاوز النقص الحاد في النفثا، والذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الإنتاج. ومن المتوقع أن يسري هذا القرار اعتبارًا من شهر مايو القادم، مما يمنح الشركات المحلية فرصة لتأمين احتياجاتها من المواد الخام بأسعار أكثر تنافسية.

ارتفاع أسعار البلاستيك في إندونيسيا لم يكن مجرد مشكلة لقطاع الصناعة، بل امتد تأثيره السلبي إلى المستهلكين بشكل عام. فقد شهدت الأسعار المحلية للبلاستيك قفزة تتراوح بين 50% و 100%، وذلك نتيجة مباشرة لتعطيل إمدادات النفثا المستوردة من منطقة الشرق الأوسط، والتي تأثرت بشكل كبير بسبب التوترات الجيوسياسية والحرب الدائرة في إيران. هذا الارتفاع الحاد في الأسعار لم يقتصر على المنتجات البلاستيكية فحسب، بل امتد ليشمل السلع الأخرى التي تعتمد على التعبئة والتغليف البلاستيكي، مثل المواد الغذائية والمشروبات.

وبالتالي، فإن قرار الحكومة بإلغاء الرسوم الجمركية يمثل محاولة جادة للحد من هذه الزيادات وتخفيف العبء على المواطنين. وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء ليس حلاً دائمًا، بل هو خطوة مؤقتة تهدف إلى استعادة الاستقرار في السوق. وعليه، سيتم تخفيض الرسوم الجمركية إلى الصفر على المواد المستخدمة في صناعة العبوات البلاستيكية، بما في ذلك البولي بروبيلين والبولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين عالي الكثافة، وذلك لمدة ستة أشهر فقط.

وبعد انتهاء هذه المدة، ستعيد الحكومة تقييم الوضع واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على التطورات في السوق الإقليمية والعالمية. النفثا، المادة الخام التي تركز عليها هذه الإجراءات الحكومية، هي منتج نفطي حيوي يتم استخلاصه من مصادر متعددة، بما في ذلك النفط والغاز والفحم وحتى المخلفات النباتية المتحللة. ومع ذلك، فإن غالبية إنتاج النفثا الحالي يعتمد على النفط والغاز، حيث يتم الحصول عليه من خلال عمليات الفصل والتكرير والتقطير.

تتميز النفثا بكونها مادة سائلة خفيفة الوزن وسريعة التطاير والاشتعال، مما يجعلها مادة خام مثالية لصناعة البتروكيماويات والبلاستيك. وتعتبر منصة الطاقة المتخصصة، التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، النفثا مادة أساسية في العديد من الصناعات التحويلية. قرار الحكومة الإندونيسية يعكس إدراكها لأهمية هذا القطاع ودورها في دعم الاقتصاد الوطني. ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.

كما أنها تؤكد على أهمية التنويع في مصادر الطاقة والمواد الخام لضمان استدامة النمو الاقتصادي في إندونيسيا. هذا القرار يمثل خطوة استباقية من الحكومة الإندونيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة





إندونيسيا البلاستيك النفثا الرسوم الجمركية الاقتصاد

