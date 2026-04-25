إنذارات تهدد رباعي الأهلي بالغياب عن قمة الزمالك

خطر يهدد مشاركة أربعة لاعبين أساسيين من الأهلي في مباراة الزمالك بسبب تراكم الإنذارات، بالإضافة إلى تكريم الأطباء البيطريين بمناسبة يومهم العالمي.

تواجه صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خطرًا حقيقيًا بغياب أربعة من أبرز عناصره الأساسية عن المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز.

هذا الخطر لا يتعلق بالإصابات المباشرة، بل يتعلق بتراكم الإنذارات التي حصل عليها اللاعبون خلال المباريات الأخيرة. حيث يهدد الإنذار الثالث بالحرمان من المشاركة في المباراة القادمة، وهو ما قد يضع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في موقف صعب قبل هذه المواجهة الحاسمة. اللاعبون المعنيون هم: علي معلول، ومحمد هاني، وأحمد نبيل كوكا، وإمام عاشور. كل منهم حصل على إنذارين حتى الآن، وينتظرون أي بطاقة صفراء أخرى في المباراة القادمة للفريق قبل مواجهة الزمالك ليتم إيقافهم تلقائيًا.

الوضع يتطلب حذرًا شديدًا من اللاعبين خلال المباراة القادمة لتجنب الحصول على أي إنذارات غير ضرورية. الجهاز الفني يعمل على توعية اللاعبين بأهمية الحفاظ على سجلهم الانضباطي، وتقديم النصائح اللازمة للعب بحذر وتجنب أي تدخلات متهورة قد تؤدي إلى الحصول على بطاقة صفراء. كما يدرس الجهاز الفني إمكانية إراحة بعض اللاعبين المعرضين للإنذار في المباراة القادمة، لمنحهم فرصة لتجنب الإيقاف قبل مواجهة الزمالك. هذا القرار قد يكون صعبًا، ولكنه ضروري للحفاظ على القوة الضاربة للفريق في هذه المواجهة الهامة.

بالإضافة إلى ذلك، يراقب الجهاز الفني عن كثب أداء اللاعبين في التدريبات، ويحثهم على التركيز على اللعب النظيف والالتزام بالتعليمات لتجنب أي مخالفات قد تؤدي إلى الحصول على إنذارات. وفي سياق منفصل، وجه الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، تحية تقدير وإعزاز لكل طبيب بيطري يؤدي رسالته في مختلف المواقع، مؤكدًا على دورهم الحيوي في الحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الأطباء البيطريين هم خط الدفاع الأول ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وأنهم يلعبون دورًا حاسمًا في ضمان سلامة الغذاء الذي نستهلكه. كما تقدم مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين بخالص التهنئة للأطباء البيطريين في مصر ومختلف دول العالم بمناسبة اليوم العالمي للطبيب البيطري، الذي يُحتفل به سنويًا في السبت الأخير من شهر أبريل.

وأكد النقيب العام أن الشعار العالمي للاحتفال هذا العام هو'الأطباء البيطريون: حماة الغذاء والصحة'، وهو ما يعكس بوضوح الأهمية الكبيرة للدور الذي يقوم به الطبيب البيطري في حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة، إلى جانب مساهمته في تعزيز مفهوم'الصحة الواحدة' وتحقيق الأمن الغذائي. وأضاف أن هذه المناسبة تسلط الضوء على الدور المحوري للأطباء البيطريين في مجالات الصحة العامة، وسلامة الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي، والبحث العلمي، ومكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، فضلاً عن دورهم في حماية المجتمعات من الأوبئة.

وأشار إلى أن الاحتفال هذا العام يتزامن مع ذكرى وطنية عزيزة على قلوبنا، وهي عيد تحرير سيناء، مقدماً التهنئة للشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المناسبة الوطنية. وأعرب النقيب العام عن خالص تمنياته لجميع الأطباء البيطريين بمزيد من التوفيق والعطاء، استمرارًا لدورهم الإنساني النبيل في خدمة المجتمع والعالم. هذا التكريم للأطباء البيطريين يأتي في وقت تشهد فيه البلاد والعالم تحديات كبيرة في مجال الصحة العامة والأمن الغذائي، مما يؤكد على أهمية دورهم في مواجهة هذه التحديات





