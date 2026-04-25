إنذارات تهدد رباعي الأهلي بالغياب عن قمة الزمالك وكلمة الرئيس السيسي ورسائل البابا تواضروس

تراكم الإنذارات يهدد غياب لاعبين أساسيين من الأهلي عن مباراة الزمالك، بينما أكد الدكتور رضا فرحات على أهمية خطاب الرئيس السيسي في الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، وأعلن البابا تواضروس الثاني عن جولة خارجية.

تواجه كتيبة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خطر الغياب عن مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب تراكم الإنذارات على أربعة من لاعبي الفريق الأساسيين.

هذا الخطر يلقي بظلاله على خطط الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي يخشى فقدان بعض الركائز الأساسية في الفريق قبل هذه المواجهة الحاسمة. وتأتي هذه التحذيرات في وقت حرج، حيث يستعد الأهلي لمواجهة تحديات كبيرة في الفترة المقبلة، سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي. في سياق منفصل، أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء كان خطابًا شاملاً يعكس رؤية استراتيجية عميقة للدولة المصرية.

وأضاف فرحات أن الخطاب لم يقتصر على استحضار ذكرى تاريخية مجيدة، بل قدم قراءة متكاملة لمسيرة الدولة المصرية من استعادة الأرض إلى بناء مستقبل مزدهر. وأشار إلى أن تحرير سيناء لم يكن مجرد انتصار عسكري أو دبلوماسي، بل كان تجسيدًا لإرادة شعبية صلبة وعزم على استعادة الحقوق والحفاظ عليها. كما أشاد فرحات بتقدير الرئيس لتضحيات القوات المسلحة والشرطة، مؤكدًا أن هذا التقدير يعكس إدراك الدولة العميق لأهمية دور مؤسساتها الوطنية في حماية أمن واستقرار البلاد.

كما تناول الرئيس السيسي في خطابه التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية التي تواجه مصر، وأكد فرحات أن هذا يعكس شفافية الرؤية وواقعية الطرح. وأوضح أن الدولة المصرية تعاملت مع هذه التحديات بمنهج متوازن يجمع بين الحفاظ على الاستقرار الداخلي ومواصلة تنفيذ خطط التنمية. وأشار إلى أن هذا التوازن يمثل أحد أهم عوامل صمود الدولة وقدرتها على تجاوز الأزمات في ظل الظروف الإقليمية المعقدة.

وشدد فرحات على أن رسائل الرئيس بشأن السياسة الخارجية تعكس ثبات الموقف المصري القائم على احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، والتمسك بالحلول السياسية كمسار أساسي لتسوية النزاعات. كما أكد على التزام مصر الدائم بدعم القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات للتهجير القسري، مما يعزز دورها المحوري في الدفاع عن القضايا العربية وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأضاف فرحات أن الربط الذي طرحه الرئيس بين معركة التحرير ومعركة البناء والتنمية يعكس رؤية استراتيجية عميقة، مفادها أن حماية الوطن لا تكتمل إلا بتعميره وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأخيرًا، أعلن البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن بدء جولة خارجية تشمل زيارة كل من تركيا والنمسا وإيطاليا وكرواتيا، في إطار جهود الكنيسة لتعزيز العلاقات مع الكنائس الأخرى وتبادل الخبرات





