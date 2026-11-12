إنفانتينو يزور قطر للتحقق من جاهزية استضافة كأس العالم تحت 17 سنة 2026

رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يفتتح مرافق أسباير زون في الدوحة للاطمئنان على استضافة قطر لكأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخباً و104 مباراة.

افتتح السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جولة تفقدية في مجمع المسابقات بمنطقة أسباير زون بالدوحة، وذلك لمراقبة الاستعدادات النهائية لاستضافة بطولة كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2026. ويأتي هذا الوصول الرسمي في مرحلة حاسمة من العد التنازلي لانطلاق البطولة العالمية، حيث تهدف الزيارة إلى التحقق المباشر من جاهزية البنية التحتية الرياضية والفنية في دولة قطر لاستقبال الوفود العالمية.

التحقق من جاهزية الملاعب والبنية التحتية العالمية

تفقد رئيس الفيفا المرافق الرياضية والتجهيزات المصممة خصيصاً لضمان سير المنافسات بكفاءة عالية، مشيداً في الوقت ذاته بتكامل خطط الاستضافة التي وضعتها اللجنة المنظمة. وقد أكد إنفانتينو أن مستوى جاهزية الملاعب والبنية التحتية الرياضية في قطر يستوفي المعايير العالمية تماماً، مما يعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة قادرة على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية الدولية بنجاح.

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مواعيد البطولة ومشاركة 48 منتخباً في 104 مباراة

تشهد نسخة هذا العام مشاركة قياسية تضم 48 منتخباً وطنياً، تنقسم مبارياتها على 104 مواجهة رياضية خلال فترة زمنية محددة. يمتد المخطط الزمني للبطولة من يوم 19 نوفمبر وحتى يوم 13 ديسمبر من عام 2026، لتتنافس الفرق على اللقب العالمي في ظروف تنافسية عالية المستوى.

وتُعد هذه النسخة الثانية من بين خمس نسخ متتالية تختار فيها دولة قطر لاستضافة هذه البطولة العالمية، مما يؤكد التزام الدولة المستمر بتطوير كرة القدم على الصعيدين المحلي والقاري. وتُعتبر استضافة هذه الدورات المتتالية إنجازاً تاريخياً يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها اللجنة المنظمة من قبل الهيئات الرياضية الدولية.

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وصول المنتخبات وبدء منافسات المجموعة الأولى

بدأت الفرق المشاركة في الرحلة إلى العاصمة الدوحة استعداداً للمنافسة الشريفة على اللقب، حيث وصل حتى الآن منتخب السعودية ومنتخب الكاميرون ومنتخب الصين بالإضافة إلى منتخبي كاليدونيا الجديدة و honduras ونيوزيلندا وفيتنام وجمهورية كوريا وكوستاريكا وبنما. وتواصل بقية المنتخبات الوصول خلال الأيام المقبلة لإكمال القائمة النهائية للمشاركين.

يلعب المنتخب الوطني للناشئين في قطر ضمن المجموعة الأولى، حيث يواجه منافسين من منتخبات بنما واليونان. ويبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة يوم 19 نوفمبر بمواجهة منتخب اليونان، ثم يلتقون بمنتخب مصر يوم 22 نوفمبر، ليختتموا دور المجموعات بمواجهة قوية ضد منتخب بنما يوم 25 نوفمبر.

تفاصيل المباريات النهائية وتسهيل تجربة المشجعين

يستهل منتخب قطر، بوصفه ممثلاً للبلد المضيف، منافساته يوم الخميس 19 نوفمبر في تمام الساعة 6:30 مساءً، في مباراة تقام على أرضية ملعب أسباير زون. فيما تُقام المباراة النهائية للبطولة يوم 13 ديسمبر في تمام الساعة 7 مساءً على استاد أحمد بن علي، لتختتم فيها رحلة البطولة الحافلة بالأحداث.

تتوفر التذاكر بشكل إلكتروني عبر الموقع المخصص للبطولة، مما يضمن سهولة الحجز للمشجعين. وتتيح تذكرة اليوم الواحد فرصة حضور عدة مباريات في اليوم الواحد والاستمتاع بالأنشطة الثقافية والترفيهية في منطقة المشجعين، مما يخلق أجواء احتفالية كروية مميزة. كما يمكن للمشجعين من ذوي الإعاقة التواصل عبر البريد الإلكتروني لشراء تذاكر مخصصة تناسب احتياجاتهم.