إنفينيتي باور تستثمر 700 مليون دولار في مشروع طاقة شمسية بالمنيا

شركة إنفينيتي باور تعلن عن خطط طموحة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة محلياً وقارياً، باستثمارات ضخمة في مصر وجنوب أفريقيا للوصول لـ10 جيجاوات بحلول 2035.

تعتزم شركة إنفينيتي باور تعزيز حضورها في أسواق الطاقة المتجددة من خلال استراتيجية توسعية طموحة تشمل تطوير مشاريع جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يمتد هذا التوسع ليشمل أسواقاً أفريقية رئيسية مثل كوت ديفوار والسنغال وتنزانيا، مع خطط واضحة لبدء تنفيذ مشاريع جديدة خلال عام 2027.

توسعات أفريقية ومشاريع قائمة

يكشف هشام الجمل، المدير العام لشركة إنفينيتي باور، عن أن الشركة تدرس حالياً الفرص الاستثمارية المتاحة في عدة أسواق أفريقية بهدف التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة. يهدف هذا التوسع إلى بناء محفظة مشاريع متكاملة يتم تنفيذها على مراحل تمتد من 3 إلى 4 سنوات، وفقاً لطبيعة كل سوق والإجراءات التنظيمية السارية.

Also read الهلال الأحمر المصري يقدم مساعدات إغاثية لمتضرري حادث قطار العياط

تقوم شركة إنفينيتي باور حالياً بتنفيذ أو تشغيل مشاريع طاقة رياح في السنغال بقدرة 250 ميجاوات، ومشاريع أخرى في جنوب أفريقيا بقدرة 500 ميجاوات تعمل منذ أكثر من 5 إلى 6 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تدرس الشركة فرصاً للطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا تتجاوز قدرتها 1300 ميجاوات، مما يعكس عمق تركيزها على هذا السوق الواعد.

مشروع رأس شقير واستثمارات مليار دولار

على الصعيد المحلي، تكشف شركة إنفينيتي باور عن خطط لبناء مشروع جديد لطاقة الرياح بمنطقة رأس شقير في خليج السويس، باستثمارات تتجاوز مليار دولار. يمتد المشروع على مساحة تقدر بأكثر من 37 إلى 38 كيلومتراً مربوعاً، ويهدف إلى ربطه بالشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2029.

Advertisement

من المقرر أن تبدأ الدراسات الهندسية والبيئية للمشروع في يناير 2027، وتشمل تقييمات التربة وسرعات الرياح. تتبع العملية مراحل تطويرية تبدأ بالحصول على الأرض بنظام حق الانتفاع، ثم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وصولاً إلى الإغلاق المالي وبدء التنفيذ.

مشروع المنيا وشركاء التمويل الدوليين

تعمل شركة إنفينيتي باور بالشراكة مع مجموعة حسن علام على تنفيذ مشروع طاقة شمسية في المنيا بقدرة 1000 ميجاوات، مدعوماً بنظام تخزين بطاريات بقدرة 600 ميجاوات. تبلغ الاستثمارات الإجمالية لهذا المشروع أكثر من 700 مليون دولار، مع استهداف ربطه بالشبكة الوطنية في سبتمبر 2027.

تتمثل الجهات المالية الداعمة للمشروع في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنوك من هولندا والأردن وألمانيا، بالإضافة إلى مؤسسة التمويل الفرنسية بروباركو. يساهم هذا المشروع في توفير نحو 4 آلاف فرصة عمل، ويخدم الكهرباء لـ1.4 مليون منزل، مع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.6 مليون طن.

مجمع بنبان وتحديات التوسع المستقبلي

يبلغ إجمالي القدرات المركبة في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان نحو 1465 ميجاوات منذ ربطها بالشبكة في عام 2018. تضيف شركة إنفينيتي باور قدرات جديدة تبلغ 200 ميجاوات مع نظام تخزين 120 ميجاوات، مستهدفة الربط في ديسمبر 2026 لرفع إجمالي الطاقة إلى 1665 ميجاوات.

Advertisement

تتجه شركة إنفينيتي باور للوصول بإجمالي قدراتها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى نحو 10 جيجاوات بحلول عام 2035. تدرس الإدارة احتمالية الطرح في البورصة كخيار مستقبلي للنمو، في ظل شراكتها الاستراتيجية مع شركة مصدر الإماراتية ومجموعة حسن علام.