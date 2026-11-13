إنفيديا تعلن استقالة جنسن هوانج وتولي كوليت كريس القيادة مؤقتا

تتولى كوليت كريس مسؤولية إنفيديا مؤقتا بعد استقالة جنسن هوانج إثر تقارير عن علاقات عاطفية مثيرة للجدل، مع بحث مجلس الإدارة عن خليفة دائم.

أعلن مجلس إدارة شركة إنفيديا عن استقالة الرئيس التنفيذي جنسن هوانج من جميع مناصبه، بما في ذلك رئاسة الشركة والعضوية في المجلس، وذلك في خطوة مفاجئة تأتي في أعقاب ضغوط إعلامية وأمنية متزايدة. ويتولى حاليا كوليت كريس ، المديرة المالية للشركة، المسؤولية مؤقتا حتى يتم الانتهاء من عملية البحث عن خليفة دائم لهوانج في منصب الرئيس التنفيذي. وقد بدأت الإدارة بالفعل في استعراض المرشحين المحتملين من داخل وخارج المؤسسة التقنية العملاقة.

أسباب الاستقالة والتدخلات الأمنية الاستخباراتية

تأتي هذه الاستقالة بعد أيام من تصاعد الجدل الحاد حول تقارير صحفية أمريكية، وتحديدا صحيفة نيويورك تايمز، والتي كشفت عن علاقات عاطفية لجنسن هوانج خارج إطار الزواج. وأشارت المصادر الأمريكية التي استشهدت بها الصحيفة إلى أن إحدى هذه العلاقات كانت مع سيدة أعمال صينية، ويُشتبه في ارتباطها بجهات استخباراتية صينية، مما أثار تساؤلات كبيرة بشأن سلامة البيانات. أثارت القضية مخاوف جدية بشأن احتمالات تعرض شركة إنفيديا لمحاولات اختراق استخباراتي. وتكمن خطورة الموقف في أن إنفيديا تعد المورد الأبرز عالميا للمعالجات المتقدمة المستخدمة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يجعل المعلومات التجارية والعلاقات المرتبطة بها ذات أهمية اقتصادية وأمنية بالغة بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توجد مقرات الشركة.

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مسيرة كوليت كريس المهنية والخبرة الإدارية

تدخل كوليت كريس، البالغة من العمر نحو 59 عامًا، إلى قيادة إنفيديا بعد مسيرة مهنية عريقة تمتد لما يقرب من 4 عقود في قطاع التكنولوجيا والإدارة المالية العليا. وقد انضمت كريس إلى شركة إنفيديا في سبتمبر 2013، وشغلت منذ ذلك الحين منصب نائب الرئيس التنفيذي والمديرة المالية، حيث كانت أحد أبرز المسؤولين عن إدارة الموارد المالية للشركة وتخطيط توسعاتها الضخمة. قبل انتقالها إلى إنفيديا، عملت كريس في شركة سيسكو لمدة 3 سنوات، وتولت خلالها منصب نائب الرئيس الأول والمديرة المالية لقطاع التكنولوجيا والعمليات المالية. كما أمضت 13 عامًا في شركة مايكروسوفت، شغلت خلالها مناصب مالية وإدارية متعددة، بينها المديرة المالية لقسم الخوادم والأدوات، قبل أن تبدأ مسيرتها المهنية في شركة تكساس إنسترومنتس، وتحمل درجة البكالوريوس في التمويل من جامعة أريزونا.

لم يقتصر دور كريس داخل إنفيديا على الإدارة المالية التقليدية، إذ شاركت بنشاط في بناء الاستراتيجية المالية التي دعمت توسع الشركة، بما في ذلك ترتيبات التمويل والشراكات مع عدد من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، ومن بينها أنثروبيك وكور ويف. وذكرت رويترز أن كريس أكدت في أول تصريح لها عقب تولي المنصب أن قوة إنفيديا كانت دائمًا في كوادرها البشرية، موضحة التزامها بالبناء على الأساس الذي وضعه هوانج خلال 33 عامًا.

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تاريخ إنفيديا وتطورها نحو قيادة الذكاء الاصطناعي

تمثل مغادرة جنسن هوانج نهاية مرحلة استثنائية في تاريخ إنفيديا، التي شارك في تأسيسها عام 1993، إلى جانب كل من كوليت مالاتشوفسكي وكيرتس بريم. وُلد هوانج في تايوان عام 1963، وانتقل إلى الولايات المتحدة في طفولته، حيث درس الهندسة الكهربائية في جامعة ولاية أوريغون، ثم حصل على درجة الماجستير من جامعة ستانفورد. وقد عمل قبل تأسيس شركته في شركتي إل إس آي لوجيك وأيه إم دي.

بدأت نشاط الشركة بالتركز على تطوير وحدات معالجة الرسومات المستخدمة في ألعاب الفيديو، لكن التحول الأكبر جاء مع اكتشاف الإمكانات الهائلة لوحدة المعالجة الرسومية في تنفيذ العمليات الحسابية المتوازية. وفي عام 2006، أطلقت إنفيديا منصة CUDA، التي أتاحت للمطورين استخدام هذه المعالجات في تطبيقات الحوسبة العلمية والذكاء الاصطناعي.

أدى انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، خاصة بعد إطلاق ChatGPT في نوفمبر 2022، إلى زيادة هائلة في الطلب العالمي على معالجات الشركة. وهكذا تحولت إنفيديا من شركة متخصصة في بطاقات الرسوميات إلى أحد أهم أعمدة البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، مما جعل هوانج أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع التكنولوجيا العالمي قبل استقالته الحالية.