أسهم جنسن هوانغ ومبادرة إنفيديا في تعافي مؤشرات الأسهم الأوروبية بقوة، حيث حقق ستوكس 600 ومجموعة داكس مكاسب كبيرة مدعومة بقطاع التكنولوجيا.

شهدت الأسواق المالية الأوروبية نقلة نوعية في جلسة تعاملات يوم الاثنين، حيث شهدت المؤشرات الرئيسية ارتفاعاً ملحوظاً وقويًا مع إغلاق التعاملات، مدفوعة بشكل أساسي بانتعاش قطاع شركات التكنولوجيا الكبرى. جاء هذا الصعود القوي استجابة مباشرة للإعلان الرسمي عن عودة جنسن هوانغ لقيادة شركة إنفيديا مرة أخرى، مما ساهم في إعادة الثقة إلى المستثمرين الذين فروا من أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي في الأسابيع الماضية.

سجل المؤشر الأوروبي الموحد ستوكس 600 ارتفاعاً بنسبة 1.77% ليسجل عند مستوى 636.72 نقطة، بينما وقفز المؤشر الألماني داكس بنسبة 2.26% ليصل إلى 25.363.70 نقطة. وفي فرنسا، صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.48% ليغلق عند 8.044.84 نقطة، أما في بريطانيا فقد ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 1.30% ليصل إلى 10.480.82 نقطة.

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استعادة الثقة في أسهم الذكاء الاصطناعي

تأتي هذه الحركة التصاعدية الحادة بعد أسبوع مظلم شهد فيه مؤشر ستوكس 600 تراجعاَ هائلاً بلغ نحو 6%، وهو ما يمثل أكبر خسارة أسبوعية للمؤشر منذ أواخر مارس 2025. تعززت هذه المخاوف السابقة بسبب تردّي أداء أسهم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، لا سيما بعد فقدان شركة أنثروبيك المطورة لنموذج كلود زخمها السوقي عقب إدراجها في البورصة الأمريكية، مما أثار شكوكاً حول العوائد المرتقبة من الاستثمارات الضخمة في هذه التقنيات.

كان القرار الحاسم الذي اتخذته شركة إنفيديا بتعيين جنسن هوانغ في مناصب الرئيس التنفيذي والرئيس وعضو مجلس الإدارة بأثر فوري هو الشرارة التي أشعلت التعافي، حيث قفز سهم الشركة الأمريكية بنسبة 32% في تداولات ما قبل الإغلاق، مساهماً بشكل مباشر في دعم المعنويات العالمية وإطلاق موجة الشراء في الأسواق الأوروبية.

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أداء قطاعات التكنولوجيا والتعدين

قاد قطاع التكنولوجيا موجة الصعود في التعاملات الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر القطاع الأوروبي بنسبة 1.3%، وشهدت أسهم الشركات الداعمة للتكنولوجيا ارتفاعاً ملموساً. قفزت أسهم شركة ASML وشركة إيه إس إم إنترناشونال وشركة بي إي سيميكوندكتور بنسب تراوحت بين 2.8% و4%، لتحتل مراتب متقدمة ضمن أكبر الرابحين في قائمة المؤشر.

على صعيد القطاعات الأخرى، ارتفعت أسهم شركات التعدين بنسبة 1% بالتزامن مع تعافي أسعار المعادن الثمينة، حيث قفزت أسعار الذهب بنسبة 3% بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها في 14 شهراً. كما تصدر سهم شركة أبيفاكس مكاسب مؤشر ستوكس 600 بشكل فردي، حيث ارتفع بنحو 10% بعد أن رفضت الشركة تقريراً صادراً عن جهة استثمارية كانت تتوقع انخفاضاً في أسعار الأسهم، مما عزز ثقة المتداولين في تقييمات الشركة الحقيقية.

نتائج يوليوس باير المالية وتأثيرها

حققت مؤسسة يوليوس باير السويسرية العميقة لإدارة الثروة أرقاماً قياسية في الأرباح، حيث قفزت أرباحها بنسبة 17% لتصل إلى أكثر من 1.3 مليار فرنك سويسري بما يعادل 1.55 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026. جاء هذا الأداء نتيجة استراتيجية حذرة اتبعتها المؤسسة بتخلصها من العملاء ذوي المخاطر العالية، رغم تسجيلها تباطؤاً في تدفق الأموال الجديدة الذي انخفض إلى 8.5 مليار فرنك سويسري مقارنة بـ 11.7 مليار فرنك سويسري في العام السابق.

على الرغم من تراجع معدل نمو الأموال الجديدة من 2.8% إلى 2%، فإن الأصول الخاضعة لإدارة يوليوس باير سجلت مستوى قياسياً جديداً بلغ 553 مليار فرنك سويسري، مما يعكس قدرة المؤسسة على الحفاظ على قيمة محفظتها رغم تقلبات السوق العالمية.

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توقعات رولاند ليسكور والاقتصاد الفرنسي

في الجانب السياسي والاقتصادي، أكد وزير المالية الفرنسي رولاند ليسكور أن الحكومة تواجه تحديات في الحفاظ على توقعات النمو بنسبة 1% لعام 2027، مشيراً إلى وجود مخاطر حقيقية قد تؤدي إلى خفض هذه التوقعات. أوضح ليسكور في حديثه لقناة فرنس إنفو أن الحكومة تعمل حالياً على تحديث تقديراتها الاقتصادية وسيتم الإعلان عن الأرقام الرسمية الجديدة في يناير المقبل.

شدد الوزير الفرنسي على أن الهدف الخاص بتقليص عجز الموازنة العامة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027 يظل غير قابل للتفاوض، بغض النظر عن حالة عدم اليقين المحيطة بالآفاق الاقتصادية. وأضاف أن الرئيس إيمانويل ماكرون يدرس حالياً إجراء تعديل دستوري يفرض ضوابط أكثر صرامة على الإنفاق العام لمواجهة التصاعد في مستويات الدين العام.

مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو

أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة عن S&P Global أن النشاط التجاري في ألمانيا وصل إلى أقوى مستوياته في 56 شهراً، حيث تزامن تراجع تضخم التكاليف إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مع تحسن الطلب ونمو الأعمال الجديدة بأعلى وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.

في المقابل، تباينت الصورة في فرنسا حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب خلال شهر نوفمبر ليسجل أدنى مستوى له منذ ستة أشهر، مما يعكس تشاؤماً بين الشركات حول آفاق الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو مستوى من التوقعات السلبية لم يشهده الاقتصاد الفرنسي إلا في بداية جائحة عام 2020.