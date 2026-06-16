إنهاء دورة القيادة التكتيكية المشتركة بين مصر واليونان: تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات

اختتمت القواعد الجوية المصرية دورة القيادة التكتيكية (TLP-10) بمشاركة القوات الجوية اليونانية والإسبانية، مع تركيز على التدريب العملي والنظري لتطوير القدرات الجوية وتعزيز التعاون العسكري بين الدول الشقيقة.

انتهت فعاليات دورة القيادة التكتيكية (TLP-10) التي نظمتها إحدى القواعد الجوية المصرية، حيث شاركت فيها عناصر من القوات الجوية المصرية إلى جانب نظائرها من القوات الجوية اليونانية ، مع مراقبة مباشرة من القوات الجوية الإسبانية.

استمرت الدورة لمدة خمسة أسابيع، وشهدت تواصلاً مكثفاً بين الدول الشقيقة والصديقة بهدف تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات. وكانت هذه هي المرة الرابعة التي تشارك فيها القوات الجوية اليونانية في هذه الدورة، ما يعكس عمق العلاقات الثنائية والتزام الطرفين بتطوير القدرات الجوية المشتركة. خلال الفعالية، تم تقديم مجموعة من المحاضرات النظرية المتخصصة والتدريبات العملية التي تناولت جوانب التخطيط وإدارة العمليات الجوية، إضافة إلى مواضيع القيادة والسيطرة.

كما تم تنفيذ طلعات جوية مشتركة باستخدام مقاتلات متعددة المهام من الجانبين المصري واليوناني، ما أتاح للمتدربين فرصة تطبيق المفاهيم الجديدة في بيئة واقعية وتبادل الخبرات الفنية. وساهمت هذه الطلعات في صقل المهارات القتالية ورفع مستويات الجاهزية، كما أُعِدَت لتدريب القادة على قيادة تشكيلات وتحالفات جوية متعددة الجنسيات بفعالية وكفاءة. النتائج التي أظهرتها الدورة أكدت على مستوى الاحترافية والتميز الذي تتمتع به العناصر المشاركة، مما يبرز القدرات البشرية والفنية المتطورة للقوات الجوية المصرية واليونانية.

وقد تم تسليط الضوء على أهمية التعاون المشترك في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، مع التأكيد على أن مثل هذه المبادرات تعزز من صلابة العلاقات العسكرية وتدعم الاستعداد للتعامل مع مختلف الظروف التشغيلية. يأتي هذا الإنجاز في سياق توطيد العلاقات الشراكة بين القوات المسلحة المصرية واليونانية، وتأكيد القيادة العامة للقوات المسلحة على ضرورة توسيع أوجه التعاون وتبادل الخبرات مع الجيوش الصديقة لتأكيد الأمن الإقليمي وتعزيز الاستقرار





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