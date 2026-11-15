إيبيكو تسجل هبوطاً بنسبة 30% في صافي الأرباح بنهاية سبتمبر 2026

الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو" تعلن عن انخفاض صافي الأرباح بنسبة 30.2% إلى 807.7 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2026 رغم زيادة الإيرادات.

أعلنت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية " إيبيكو" عن تراجع ملحوظ في أدائها المالي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 ، حيث سجلت الشركة انخفاضاً في صافي أرباحها الإجمالية بعد خصم الضرائب. وقد هبطت هذه الأرباح لتصل إلى نحو 807.7 مليون جنيه، مقارنة بـ 1.16 مليار جنيه التي تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق.

تفاصيل الأرباح ونصيب المساهمين

أظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو"، والمقدمة إلى البورصة المصرية، أن صافي الأرباح انخفض خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 بنسبة تقارب 30.2%. وكان هذا الانخفاض ملحوظاً رغم ارتفاع طفيف في إيرادات النشاط التشغيلي للشركة خلال نفس الربع.

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فيما يخص الحصة المالية، بلغ نصيب الشركة القابضة من الأرباح نحو 792.97 مليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر لعام 2026. وتأتي هذه النسبة مقابل 1.135 مليار جنيه سجلتها الشركة خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، مما يعكس ضغوطاً على الهوامش الربحية على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز النشاط.

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مؤشرات الإيرادات والربح الإجمالي

على جانب الإيرادات، سجلت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو" إيرادات نشاط إجمالية للمجموعة وصلت إلى نحو 7.39 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026. وهذا الرقم يمثل زيادة تقارب 3.2% مقارنة بـ 7.16 مليار جنيه التي تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2025.

في المقابل، سجل مجمل الربح للشركة تراجعاً خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 ليصل إلى نحو 3.05 مليار جنيه. وقد كان هذا الرقم أقل من نحو 3.24 مليار جنيه التي تم تسجيلها خلال الفترة المقارنة من العام السابق، بنسبة انخفاض تقارب 5.9%، مما يشير إلى ارتفاع في تكاليف التشغيل أو المواد الأولية.