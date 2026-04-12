إيران تحذر من الرد على أي حصار أمريكي لمضيق هرمز

تحذير إيراني شديد اللهجة بعد تهديدات ترامب بفرض حصار على مضيق هرمز، وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

نُشر في: الأحد 12 أبريل 2026 - 10:46 م | آخر تحديث: الأحد 12 أبريل 2026 - 10:46 م أدلى المتحدث باسم لجنة الأمن القومي وال سياسة الخارجية في مجلس الشورى ال إيران ي، إبراهيم رضائي، بتصريحٍ حاسم لوكالة تسنيم، معلقًا على التهديدات الأخيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز . صرح رضائي بوضوح: "إذا نفذ ترامب حصار ه على مضيق هرمز ، فإن ذلك يُعتبر عملية حربية وسنقوم بالرد عليه".

هذا التصريح يعكس موقفًا إيرانيًا ثابتًا وحازمًا في مواجهة أي محاولة لتقييد حرية الملاحة في المضيق، الذي يعتبر شريانًا حيويًا لتجارة النفط العالمية. ويأتي هذا التصريح في سياق تصاعد التوترات بين البلدين، حيث تتبادل طهران وواشنطن الاتهامات والتهديدات بشكل متزايد، مما يزيد من احتمالية نشوب صراع إقليمي. التصريح الإيراني يشير إلى الاستعداد للدفاع عن المصالح الوطنية، مع التأكيد على أن أي عمل عسكري أمريكي سيواجه ردًا بالمثل. في المقابل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن اعتزامه فرض حصار بحري على مضيق هرمز، وذلك عبر شبكة فوكس نيوز. وهدد ترامب بتدمير البنى التحتية للطاقة في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. وفي تصريحاته، شدد ترامب على قدرة الولايات المتحدة على تدمير البنية التحتية الإيرانية في وقت قصير، مشيرًا إلى أن "يمكنني القضاء على إيران في يوم واحد... يمكنني (القضاء) على كل ما يتعلق بالطاقة لديهم، كل محطاتهم، كل محطاتهم لإنتاج الطاقة الكهربائية". هذه التصريحات جاءت بعد ساعات من فشل المحادثات بين الطرفين في إسلام آباد، حيث تبادل الوفدان الاتهامات حول العراقيل التي حالت دون التوصل إلى اتفاق. وقبل ذلك، وفي منشور على منصة تروث سوشال، أشار ترامب إلى أن المحادثات في باكستان كانت "جيدة" وأن "تم الاتفاق على معظم النقاط"، إلا أنه أشار إلى أن طهران رفضت تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي. وأكد ترامب أنه ردًا على ذلك، ستبدأ البحرية الأمريكية في منع دخول أو مغادرة أي سفن إلى مضيق هرمز، محذرًا من أنه "أي إيراني يطلق النار علينا أو على سفن سلمية، سيتم إرساله إلى الجحيم". هذه التطورات الأخيرة تعكس تصاعدًا خطيرًا في حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. التهديدات المتبادلة تشير إلى احتمالية عالية للتصعيد العسكري، مما يثير قلقًا بالغًا بشأن الاستقرار الإقليمي. إن مضيق هرمز، الذي يمثل نقطة عبور حيوية لتدفق النفط العالمي، يشكل ساحة رئيسية للصراع المحتمل. أي تعطيل للملاحة في هذا المضيق سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية المتزايدة. التهديدات الأمريكية بفرض حصار بحري والرد الإيراني المحتمل، يعكسان حالة من عدم الثقة المتبادلة وتدهور العلاقات الدبلوماسية. المجتمع الدولي مدعو إلى التدخل لتهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق نحو صراع مفتوح. يجب على الأطراف المعنية البحث عن حلول سلمية، وفتح قنوات للحوار، وتجنب أي تصرفات من شأنها تأجيج التوتر وتصعيد الأزمة. إن التوصل إلى حل دبلوماسي هو السبيل الأمثل لتجنب عواقب وخيمة على المنطقة والعالم بأسره





إيران الولايات المتحدة دونالد ترامب مضيق هرمز حصار توتر صراع سياسة خارجية أمن قومي

