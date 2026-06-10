إيران تطالب بشارات سوداء ضد مصر في مونديال 2026 وتايوان تجري تدريبات صاروخيةgrenade الصينdirectoryCategory

تقدم إيران بطلب إلى الفيفا لارتداء شارات سوداء في مباراة مصر بكأس العالم 2026، بينما تجري تايوان تدريبات صاروخية جديدة مقابل الصين، ويتصدر الجيش التايواني التدريب على نظام هيمارس. في غضون ذلك، تحذر وزارة العمل من إعلانات التوظيف الكاذبة، ويُنقذ 550 مهاجراً قبالة اليونان خلال يومين.

في تطورات متعددة على الساحتين الدولية والإقليمية، شهدت الأيام الماضية مجموعة من الأحداث المهمة التي ت span مجالات الرياضة، الأمن، والهجرة. في المجال الرياضي، تقدمت إيران بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) للحصول على إذن بارتداء شارات سوداء خلال مباراتها против مصر في كأس العالم 2026 .

جاء هذا الطلب في إطار دعم إيران للقضية الفلسطينية والتعبير عن التضامن مع الضحايا في غزة. من ناحية أخرى، أثار قرارставе فيفا باستبعاد حكم عربي من المشاركة في كأس العالم، بسبب الضغوط السياسية الناتجة عن سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي العربي، فيما يتوقع أن يؤثر على العلاقة بين الفيفا والدول الأعضاء في المنطقة.

وفي ذات السياق، حذرت وزارة العمل في دولة عربية من انتشار إعلانات التوظيف الوهمية في الخارج، ونبهت المواطنين إلى ضرورة التحقق من شرعية وكالات التوظيف قبل التعامل معها، تجنباً للوقوع في شبكات الاتجار بالبشر أو الاستغلال المالي. على صعيد الأمن العسكري، أجرى الجيش التايواني تدريبات مكثفة بإطلاق صواريخ باتجاه الصين من راجمات متنقلة، مستخدماً أسلوب "اضرب واهرب"، اليوم الأربعاء.

هذه التدريبات، التي شملت إطلاق ذخيرة حية للمرة الأولى نحو مياه مضيق تايوان، تأتي رغم اختبار نظام هيمارس الأمريكي الصنع الذي زودت به الولايات المتحدة كجزء من دعمها الدفاعي لتايوان. وأكد السيرجنت وانغ مينغ-هوي في الجيش التايواني أن هذه المناورات تهدف إلى تعزيز الاستعداد لمواجهة أي تهديد صيني محتمل، مشيراً إلى أن تايوان ستواصل التدريب "بعزيمة لا تلين" لحماية الجزيرة.

ويرد الصينيون على هذه التحركات باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وتابعوا هذه المناورات بحذر شديد، مع استمرار إرسال سفن حربية وطائرات عسكرية إلى أجواء ومياه الجزيرة يومياً تقريباً، وإجراء تدريبات عسكرية كبرى حولها في السنوات الأخيرة. وبرغم أن الولايات المتحدة لا تعترف بتايوان كدولة، فإنها تقدم لها دعماً عسكرياً كبيراً وتعارض أي تغيير في الوضع القائم باستخدام القوة.

وفي ملف الهجرة، شهد جنوب جزيرة كريت وقبالة جزيرة جافدوس اليونانية عملية إنقاذ كبرى حيث تمكن خفر السواحل اليوناني من إنقاذ 550 مهاجراً خلال 48 ساعة فقط. عملية الإنقاذ إشارت إلى Fortaleza التدفق المستمر للمهاجرين عبر الطرق البحرية الخطرة نحو أوروبا، وتحديات إدارة أزمة الهجرة التي تواجهها الدول الأوروبية الجنوبية. these الأحداث مجتمعة تعكس تعقيدات المشهد العالمي اليوم، حيث تتداخل العوامل السياسية والعسكرية والاجتماعية في صراعات متعددة المستويات، وتبرز الحاجة إلى حلول دبلوماسية وأمنية متوازنة للتعامل معها





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران فيفا كأس العالم 2026 تايتوان الصين هيمارس مهاجرون اليونان إعلانات توظيف وهمية ترامب

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 غدا.. آخر يوم في 7 محافظاتتختتم أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في 7 محافظات غد ا الأربعاء 10 يونيو وفي السطور الآتية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 غد ا في جميع المحافظات - الوطن

Read more »

بسبب التسريبات.. توزيع امتحان الرسم بدل الهندسة بلجان الإعدادية بالاسكندرية اليومفوجئ طلاب الشهادة الإعدادية 2026 في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 ، بتعديل مفاجئ في ترتيب المواد في جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

Read more »

إجابة امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2026 في الفيوم.. شوف حلك صح ولا غلط؟أنهى طلاب محافظة الفيوم امتحان الجبر تالتة إعدادي 2026 خلال الفترة الأولى وفي السطور الآتية حل امتحان الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2026 جبر بالتفصيل - الوطن

Read more »

بطولة كأس العالم 2026تتنطلق بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026 بمشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32.

Read more »

موافقة مجلس الشيوخ على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027موافقة مجلس الشيوخ على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى للفترة من 2026/2027 حتى 2029/2030

Read more »

تنتهي اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الجيزةتنتهي اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الجيزة، والتي كانت قد انطلقت رسميا يوم الخميس 4 يونيو 2026.

Read more »